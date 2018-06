Der IG Metall scheint es an der Fähigkeit zur Freude zu mangeln. Die Autoindustrie habe die Qualität ihrer Produkte in den vergangenen Jahren so gesteigert, daß die Reparaturanfälligkeit der Fahrzeuge immer geringer, die Wartungsintervalle länger geworden sind, heißt es in der Funktionärszeitschrift Gewerkschafter.