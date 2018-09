Inhalt Seite 1 — Fremde Kulturen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das italienische Autoren-Team Ceserani/Ventura hat eine Reihe von Sachbüchern geschrieben und illustriert, die Kinder und Jugendliche in die Welt der Entdecker und Entdeckungen einführen („Kampf um Troja“, „Pompeji“, „Marco Polos große Reise“, „Columbus entdeckt die Neue Welt“, „Magellan segelt um die Welt“). Nun liegt eine weitere Veröffentlichung zur Kulturgeschichte Ägyptens vor, die dem Kind-König Tutanchamun gewidmet ist. Das Grab dieses Pharaos, der schon mit achtzehn Jahren als letzter Nachkomme der 18. Dynastie starb, wurde in den zwanziger Jahren von Carter und Carnarvon gefunden. Noch nie in der Geschichte der neuzeitlichen Archäologie war ein ägyptisches Grab mit so reichem Inhalt gefunden worden. Wie durch ein Wunder war dieser Grabschatz mit 5000 Einzelstücken von Räubern verschont geblieben. Der sensationelle Fund wurde zur ergiebigen Quelle der neueren Archäologie.

Das Sachbuch besteht aus zwei Teilen: Lebenslauf und Persönlichkeit der beiden Entdecker, die jahrelang nach der Grabwohnung des Pharaos suchten, schildert der erste Teil. Von 1917 bis 1922 widmeten sich Carter und Carnarvon den mühseligen und kostspieligen Grabungskampagnen bis zu jenem dramatischen 26. November im Jahre 1922, als die zugemauerte Eingangstür zur Grabwohnung durchstoßen wurde.

Der zweite Teil dieses Sachbuches beschreibt Politik, Kultur, Götterwelt, Alltag, Priesterwesen im Ägypten um 1300 vor Christus. Den informativen Text begleiten Venturas Illustrationen: kolorierte Federzeichnungen, zartfarbig mit vielen Details. Vergleichen wir diesen Zeichenstil mit dem eines David Macauly, der in seinen Bilderbüchern mit kühnen perspektivischen Ansichten und zeichnerischen Raffinessen überrascht hatte, so lassen Venturas Illustrationen weniger Dramatik und architektonische Detailkenntnis erkennen. Wohl aber gibt Ventura treuliche Sachinformation und stellt die Hieroglyphen altägyptischer Bilder vor, jene Bildzeichen, deren Geheimnis Champollion 1822 löste.

Eine Zeittafel erläutert die historischen Zusammenhänge, ein kleines Glossar von Amun bis Tutanchamun gibt Auskunft über Sachbegriffe, ägyptische Gottheiten und einige Forscher, die sich ägyptischer Kultur gewidmet haben.

Schließlich gibt es noch Literaturhinweise für Leser, die sich nach dieser Einführung gründlicher und umfassender mit Tutanchamun und der Kunst von Amarna befassen möchten. Sympathischerweise findet sich unter den genannten Titeln auch Macaulays „Wo die Pyramiden stehen“, jenes vorbildliche Sachbuch, das bereits vor acht Jahren erschienen ist.

Piero Ventura (III.) und Gian Paolo Ceserani (Text): „Tutanchamun – Im Reiche der Pharaonen“, aus dem Italienischen von Robert Steiger; Verlag Artemis, Zürich, München; 48 S., 26,80 DM.

Anne Weimar