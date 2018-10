Als Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann Ende März einer Aufstockung der Stahlsubventionen in einigen europäischen Nachbarländern zugestimmt und sich dafür die Zusage eingehandelt hatte, von 1986 an werde es keine Subventionen mehr geben, lehnte er sich genüßlich zurück. „Wie man mich da noch kritisieren kann“, sagte er, „ist mir unverständlich.“

Aber die Kritiker, die an das Ende der Subventionen nicht glauben wollten, haben recht behalten. Spätestens seit der vergangenen Woche weiß man, daß längst nicht alle Länder der Gemeinschaft mit den öffentlichen Hilfen Schluß machen wollen. Und wie Bangemann verhindern will, daß sie auch weiterhin zahlen, ist sein Geheimnis.

Die Bundesregierung – und nicht nur die jetzt amtierende – muß sich den Vorwurf gefallen lassen, in Brüssel zu lasch aufzutreten. Sie hat vertragswidrige Beihilfen durch ihre Zustimmung zu einem Subventionskodex sanktioniert, statt dagegen vor dem Europäischen Gerichtshof zu klagen, und auch jetzt hat der Wirtschaftsminister die neuen Gefahren entweder nicht erkannt oder will sie nicht sehen. Leidtragende ist die deutsche Stahlindustrie, die mit einem Bruchteil der Subventionen auskommen muß, die ihre Konkurrenten in anderen EG-Ländern kassieren. Und weil mit dem Geld nicht nur Löcher gestopft werden, sondern auch neue Anlagen gebaut werden, verliert sie an Wettbewerbsfähigkeit. hgk