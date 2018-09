Inhalt Seite 1 — Stammtisch des Fernsehens Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mitternacht war schon nahe. Im Hintergrund glitten Segelboote im Flautentempo vorüber, die Damen und Herren saßen in einem Seerestaurant am offenen Fenster, die Mückenplage war groß: Talk-Show-Nacht in Berlin. Unter den „Leuten“ fand man einen Direktor, der seinen Lebensinhalt fortan als Butler sucht, die deutsche Fechtweltmeisterin, einen Festkörperphysiker, den es ins Weltall treibt, eine Börsen-Brokerin, die in Amerika Pilotin geworden ist, auch ein adeliges Schwesternpaar, Journalistin die eine, Sozialministerin von Schleswig-Holstein die andere. Viel zu holen war weder bei ihnen noch bei den anderen, wenn man das Ergebnis der Fragekunst betrachtet. Nachher wußte man, daß sich der Sender Freies Berlin den originellsten Gast für den Schluß aufgehoben hatte, einen Herrn namens Kujau.

Ich fühlte mich an eine Bemerkung erinnert, die Michael Schwarze vor elf Jahren, kurz nachdem Bremen mit „III nach neun“ angefangen hatte, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben hatte: „Der tiefere Sinn einer ‚Talk-Show‘ kann doch nur sein, heilige Kühe einzuladen und dann den Versuch zu machen, sie auch zu schlachten. Aber andererseits suchen sich auch nur die allerdümmsten Kälber ihre Metzger selber.“ Diesmal freilich, am vorigen Freitagabend, hatten die Schlächter ihre Messer beiseitegetan und sich dem Ergötzen ergeben. Ihr Star war Konrad Kujau, ein soeben verurteilter Fälscher. Niemand nahm Anstoß daran, daß man sich und die Öffentlichkeit mit einem Betrüger amüsierte. Kein Gast, auch die Gräfin Brockdorff nicht, verließ das Lokal, nachdem er erfahren hatte, wessen Gesellschaft er vor einem geschäftsfördernden, imagestärkenden Publikum teilen werde. Während die Talkmasterin Gisela Marx ein gefälschtes Werk nach dem anderen aus der Mappe zog und die Kamera lockte, ließ sich Kujaus Fragensteller Wolfgang Menge vor aller Augen eine Fälschung anfertigen und mit A. Hitler unterzeichnen. „Darf ich das behalten?“ fragte er servil. „Wenn ich das behalten darf, hätt’ ich natürlich ’n Dokument.“

Kein Gespräch hat an diesem Abend – wie an vielen anderen – so lange gedauert wie dieses. Es endete erst weit nach Mitternacht. Es offenbarte die Hurenhaftigkeit der Talk-Shows: Das Interessante rangiert vor dem guten Geschmack. Ich erinnere mich, daß einmal der Neonazi Michael Kühnen geladen werden sollte, auch, damit er mit dem Emigranten Erich Fried diskutiere, vor einem Millionen-Publikum, das sich der Radikale von der Rechten bis dahin nicht zu erträumen erlaubt hatte. Es wurde verhindert. Nun weiß man aber doch, daß Talk-Shows nicht zur bloßen Förderung der Geselligkeit vor dem Fernsehschirm veranstaltet werden und daß die geladenen „Gäste“ ihren ausgesuchten „Gastgebern“ (wie man sie in Amerika nennt) nicht vorgeführt werden, weil sie als Menschen interessant wären, sondern als Ursache oder Beförderer von möglichst außergewöhnlichen, am liebsten kuriosen Ereignissen reizvoll zu sein scheinen. Erhofft werden, zugegeben oder nicht, Enthüllungen, Bekenntnisse, Entgleisungen, Dummheiten, die nach geschickten Fragen ausgeplaudert werden, wenn möglich begleitet von handgreiflichen Erregungen, die sich in ernst gemeinten Slapsticks entladen, ob mit Wein, Geheimtinte oder mit Bissen.

Denn eine Talk-Show ist weder eine Diskussion – und wenn sie entsteht oder arrangiert wird, gerät sie chaotisch und wird von den insistierenden Erwartungen der Talkmaster bestimmt –, noch gehört sie unter das Rubrum des Interviews. In Wahrheit ereignen sich in einer Talk-Show auch keine um Klärung oder besondere Unterrichtung bemühten Gespräche, nicht einmal herzhafte Blödeleien (welche freilich eine Kunst sein können). Eine Talk-Show besteht nur aus einer Folge von Unterhaltungen, die dadurch zustande kommen, daß eine vom Sender engagierte Person fragt und eine geladene Person antwortet. Wir befinden uns in einem oft eher vulgären Salon, am Stammtisch, auf einer Party, oft nur im Treppenhaus. Ringsum stehen Fettnäpfchen, in das die Fragesteller ihre Gäste nach Kräften und Gelegenheit drängen – manchmal aber auch nicht.

Von zwei Talk-Shows gilt meist diejenige als die bessere, in der etwas „passiert“, in der man viel zu lachen hat, erschrickt, Schadenfreude empfindet, in der jemand sich schämt, sich verhaspelt, „ein offenes Wort“ geredet wird. Man möchte den Zuschauern etwas Frivoles, Unglaubliches, Unerhörtes präsentieren – und sei es notfalls durch den „Gastgeber“, der sich für sein Publikum als Gipsfigur, nackt, photographieren läßt und der Schmiere vom vorigen Mal eine ganz überflüssige Pointe gibt.

Die Chance des Erfolges hängt, selbstverständlich, zu allererst von der Qualität der Fragensteller ab, der Talk(show)master, die man manchmal auch Moderatoren nennt. Für ihre Klassifizierung sind ganze Listen voller widersprüchlicher Eigenschaften entworfen worden. Sie sollen Biß und Sanftmut haben, attackieren und Samthandschuhe tragen, aggressiv und amüsant, einfühlsam und eisenhart, neugierig und, notfalls, gütig sein, sie sollen die Stummen zum Reden bringen und den Redefluß der Schwätzer aufhalten, (gewünschte) Antworten herauskitzeln und sich bei alledem nicht über die Maßen selbst darstellen. Wer könnte das schon alles auf einmal?

Alle haben sie, was wunder, ihre Eigenheiten. In Bremen fiel einer stetig dadurch auf, daß er interessante Gespräche rücksichtslos zerriß, um vorlaut einen Wortwitz anzubringen. In Talk-Shows, schrieb er später, werde nun einmal „gesitteter Klamauk“ gefordert. Weiß der Himmel, woher er das wußte: „Der deutsche Zuschauer“, sagte er, „will nicht eigentlich unterhalten sein, er möchte Klamauk.“ Ja, aber, wenn ihm immer nur „gesitteter Klamauk“ dargeboten wird? Soll er nicht auch Bild wollen?