Geschmacklos

Klaus Bloemer, seit 1980 verantwortlicher Redakteur des vom Bundespresseamt herausgegebenen fremdsprachlichen Bulletins, hat den Unwillen seiner Oberen erregt Er hatte in der Ausgabe zum Thema „Deutsches Gedenken an den 8. Mai 1945“ neben Reden des Bundespräsidenten, des Kanzlers und der Bischöfe Höffner und Lohse auch Begrüßungsworte von Willy Brandt veröffentlicht, die der SPD-Vorsitzende im Mai in Nürnberg auf der Friedenskonferenz seiner Partei gesprochen hatte. Das Bulletin enthielt außerdem ein Photo von Brandt mit einem Überlebenden des SS-Massakers von Oradour. Bloemer wurde deswegen streng gerüffelt und schriftlich aufgefordert, in Zukunft sämtliche Beiträge vor Drucklegung zur Überprüfung vorzulegen. Kritisiert wurde der Redakteur überdies, weil er im gleichen Bulletin ein Photo von Überlebenden des Konzentrationslagers Bergen-Belsen veröffentlicht hatte. Leitende Beamte des Presseamtes bezeichneten das Bild, das im Kontext zu Helmut Kohls Rede in Bergen-Belsen erschienen war, als „unpassend“ und „geschmacklos“. Bloemer erklärte jetzt, er stehe für die Herausgabe des Bulletins nicht mehr zur Verfügung. Die Zensoren haben ihr Ziel erreicht.

Gegen-Aufklärung

Ali Riza Demircan, islamischer Theologe in der Türkei, hat ein Kunststück vollbracht, wegen ein und desselben Buches aus seiner Feder wird er der Lästerung der islamischen Religion und außerdem der Aufforderung zur Islamisierung der Gesellschaft beschuldigt. Das Buch, das den Imam vor den weltlichen Kadi brachte, heißt „Sexualleben nach dem Islam“. Demircan beschreibt in einer für die prüde Türkei unglaublichen Detailwut das Sexualleben des Propheten Mohammed. Ergebnis von Quellenstudien oder Phantasien des Autors, das muß das Gericht klären: Jedenfalls hat der Autor damit nach Meinung des Staatsanwalts die islamische Religion beschimpft. Da Demircan aber gleichzeitig Mohammeds angebliches Privatleben und seine daraus abgeleitete Sexualethik als Richtschnur für alle Muslime empfiehlt – und das heißt: Polygamie, Entrechtung der Frauen, Todesstrafe für abweichendes Sexualverhalten, Ächtung der Geburtenkontrolle – hat er gegen das Verbot theokratischer Propaganda in der Türkei verstoßen. Sein Buch freilich ist zum heimlichen Bestseller geworden.

Neue Verlags-Spitze der ZEIT

Zum 1. Oktober 1985 wird die Führung im Verlag der ZEIT neu geordnet. Der Verleger Gerd Bucenus zieht sich aus dem aktiven Geschäft zurück. Das Haus wird dann geführt von Helmut Schmidt und Hilde von Lang. Marion Gräfin Dönhoff bleibt Herausgeberin neben Schmidt. Theo Sommer bleibt Chefredakteur. Helmut Schmidt wird in erster Linie den publizistischen Teil der Verlagsarbeit übernehmen, Hilde von Lang in erster Linie den geschäftlichen Teil. Gerd Bucerius behält die dem Eigentümer zustehenden Rechte der Beratung und Kontrolle. Die Rechte der ZEIT-Stiftung bleiben unberührt. Das Redaktionsstatut gilt weiter.