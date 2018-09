Inhalt Seite 1 — Der Ich-Markt ist eröffnet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Schreckliches Geständnis eines glücklichen Menschen: "Ich war eine Dose!"

Schwarz steht die Nacht ums Haus. Mitternacht ist lange schon vorbei. Der Moment der Geständnisse ist gekommen, Geständnisse der Nacht. Ein Innehalten, ein Schweigen, dann ein Seufzen: Ja, es ist wahr. "Ich rauche gern!" Wie, was? "An meine Haut lasse ich nur Wasser und BC!" Na sowas! "Ich bin zwei Öltanks!" Auch das noch. Wer spricht da? Niemand spricht. Ich bin allein. Ich bin allein im trauten Scheine meiner alten Lampe. Du gute Lampe! Doch nein, kein Du – ich blättere noch ein wenig in den alten Illustrierten.

Bunte Bilder: Tote, Kinder, Autos, Nackte, Trinker, Tiere und dazwischen – Geständnisse. Warum gabst du uns die tiefen Blicke, denke ich und schau sie an: "Mir", sagt sie, "genügt bei Kopfschmerz eine Substanz." Ach. Zwei Seiten weiter gesteht ein bärtiger Riese: "Ich war früher Steuerberater, jetzt züchte ich Antilopen." Außerdem, erfahre ich im weiteren Text, hat sich Herr F. auch im Rauchen entschieden, nämlich für die gute P.-Zigarette, "bekömmlich" im Geschmack. Allerhand. Aber: warum erzählen die mir das? Was sind das für Leute? Lauter Ichs.

Nun, nimmt man die alte Regel, daß, wer wirbt, nicht Kaffee, Dosenmilch und Deos verkauft, sondern Geschmack, Freude und Jugend – dann wird klar, was hier geschieht: Der Ich-Markt ist eröffnet. Was haben Sie außer Zigaretten zu bieten? fragt der Konsument. Ich? Mich! Das zieht. Und da bekennt dann eine ganze Werbeseite lang irgendein Maler aus München oder eine Modefriseuse aus Hamburg, was sie gern mögen: Sonnenuntergänge auf Ibiza, Kakteen in der Küche, Butterbrote und Sonnenschein, Goldhamster und Horrorfilme.

Die Sache hat, wie anders auch!, Methode. Das Ich bringt’s voll. Seit einigen Jahren schon blüht an den Kiosken eine ganz neue Illustriertensorte: das Geständnismagazin. "Meine Geschichte", "Mein Geheimnis", "Mein Erlebnis", "Meine Sto- und so weiter, und so weiter. An die zehn dieser gedruckten Beichtzettel sind inzwischen auf dem Meinungsmarkt, zum Teil von derselben Redaktion "betreut". Darin erfährt der Leser folgendes: "Mein Mann geht fremd", "Wie ich mein Kind rettete", "Mein Mann trinkt", "Wie ich mein Kind vor einer Dummheit bewahrte", "Mein Mann schnarcht", "Wie mein Kind glücklich wurde" und dergleichen mehr. Das geht über zig Seiten, ein Bekenntnis jagt das nächste, von schicksalssüchtigen Leser(inne)n gierig inhaliert.

Aber warum sich lustig machen über "die ungebildeten Menschen", die "das wohl nötig haben"? Lieber schlauer Leser, Sie wissen, was ich meine, greifen Sie nur hinter sich ins Regal, und was finden Sie? "Verständigungstexte", von Frauen für Frauen, von Männern für Männer, von Tieren für Tiere. Bekenntnisse: Ich hasse meinen Vater, ich liebe meinen Vater, ich habe einen Onkel, der onaniert, und so fort. Reduzieren wir doch einmal das, was uns die großen Verlage immer noch als akute deutsche Literatur verkaufen auf die Titel der Storys in "Mein Geheimnis" – so würde nicht viel anderes, nicht viel mehr dabei herauskommen.

Aber halt, halt, die Tradition: die großen Konfessionen, ich bitte Sie, von Augustin bis Neruda, Rousseau, Dichtung und Wahrheit, Anton Reiser, der Grüne Heinrich und Jaques Vingtras.