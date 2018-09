Von Uwe Knüpfer

Iwan ist nicht mehr da. Und sein Nachfolger, der neue "direttore" des Campingplatzes, weiß noch nicht, welchen Respekt die "Bernhardiner" erwarten und gewohnt sind. Die Bernhardiner, offiziell als "Adria-Service-Team" unterwegs, tingeln in jedem Jahr von Anfang Juli bis Ende August über die Campingplätze an der Adria. Der Bernhardiner ist das Markenzeichen ihres Auftraggebers, des "Auto Club Europa" (ACE), der mit dem ARBÖ die Urlauber betreut. ACE ist der Autoclub des DGB und ARBÖ sein österreichischer Bruderverein. Einst nannte er sich Arbeiter-Radfahrer-Bund Österreichs. Jetzt, zeitgemäß und praktisch, ist das Kürzel geblieben, aber A steht nun für Auto.

Lothar Peter, der hochgewachsene Stuttgarter mit dem Bernhardiner-T-Shirt, kann es immer noch nicht begreifen, daß der neue Campingplatzwächter die Ausweise der Helfer sehen wollte, ja sie sogar warten ließ wie gewöhnliche Gäste, ehe er ihnen Einfahrt gewährte. Dabei kennt ihn doch jeder an der oberen Adria, an der brettflachen Küste zwischen Rovigo und Aquileia. Und jeder kommt, um Rat zu holen.

Denn deshalb ist der Gewerkschaftler hier, jedes Jahr im Sommer, wenn es heiß wird am Strand und eng und sandig in den Waschbaracken auf den Campingplätzen: um zu helfen, wenn Urlauber in und mit der Fremde Probleme haben, etwa so, wie der gutmütig-große Hund Lawinenopfer mit Rum versorgt.

Der ARBÖ hat in diesem Jahr zwei technisch versierte Pannenhelfer geschickt, Heinz Schwab und Josef Hofer. Der Bruderverein ACE stellt Lothar Peter. Der Schwabe ist Fachmann fürs Touristische und, landsmannschaftlich gesehen, in der Minderheit. Wie ja überhaupt die obere Adria sommers ein österreichisches Staatsgewässer zu sein scheint. Überall klingt’s wienerisch, werden Vokale quälend in die Länge gezogen, und der Renner am Freß-Corso von Bibiöne-Pineta ist die "Pizza Wienna" (mit W).

Selbst aus dem Äther tönt’s nach Wiener Art. Zwei alpenrepublikanische Sender mit Studiositz an der Adria beschallen Sonnenanbeter mit Klängen und Informationen aus der Heimat. Wiens Massenblätter proben hier den Einstieg in den Kabelfunk und erzählen zum Frühstück, wieviele Österreicher im letzten Jahr an Lungenkrebs gestorben sind, daß die ÖVP Steuersenkungen fordert und Piz Buin das Auftragen der Sonnencreme mit dem Schutzfaktor sechs empfiehlt. Und außerdem: "Ob Sonne, Sand, ob Hitze, Bernhardiner, die sind Spitze. Heute finden Sie das hilfreiche Team von ACE und ARBÖ auf dem Campingplatz X in Y."

Die Bernhardiner bedanken sich, indem sie ihrerseits für die Privatsender a bisserl Reklame machen. Die frechbunten Aufkleber von "Radio Lignano International" und "Radio Adria" sind am schnellsten weg, wenn sich die Urlauber um das Team aus Stuttgart und Wien scharen. Abgesehen von gelegentlich auftretenden Naturkatastrophen und Schlagersternchen ist das Strandleben nämlich arm an wirklichen Sensationen. Da nimmt man mit, was kommt. Und sei es Papier. Mancher, der daheim in der Fußgängerzone jedes Flugblatt brüsk zurückweist, greift hier gerne zu.