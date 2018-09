Inhalt Seite 1 — Neue Plattform für Biedenkopf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hermann Rudolph

Das Beben, das die CDU im Mai heimsuchte, ist fast schon wieder vergessen. Nun scheint es aber, als ob die schwere Wahlniederlage, die sie damals in Nordrhein-Westfalen einstecken mußte, doch Folgen hat. An diesem Freitag nämlich werden die Vorstände der Landesverbände Rheinland und Westfalen-Lippe beschließen, sich zu einem Großverband zu vereinigen. In diesem Monat noch und im Oktober sollen dann die Parteitage beider Organisationen zustimmen; im kommenden Frühjahr würde schließlich ein gemeinsamer Parteitag den Zusammenschluß einleiten. Der bürokratische Vorgang hätte politische Konsequenzen: Im Land an Rhein und Ruhr entstünde der größte Landesverband der CDU, der mehr als ein Drittel aller ihrer Mitglieder umfaßte. Und sein Vorsitzender hieße mit großer Wahrscheinlichkeit Kurt Biedenkopf.

Es ist genau dieses für 1987 erwartete Ergebnis, das zu Spekulationen anreizt. Denn was da, auf dem Umweg über die Organisationsreform, entstünde – wäre es nicht ein Mitglieder- und Delegierten-Koloß, der die Machtverhältnisse in der CDU zwangsläufig verschieben müßte? Den 270 000 Mitgliedern, die ein Verband aus Rheinland und Westfalen aufbieten könnte, hätte der nächststarke Landesverband Baden-Württemberg nur rund 90 000 entgegenzusetzen. Gegen die nordrhein-westfälische CDU ginge dann kaum noch etwas. Und, wichtiger noch für Bonner Au-

guren: Baut sich da Kurt Biedenkopf in aller Stille die Plattform für eine neue Karriere, die ihn zu einer Schlüsselfigur für die Union machen könnte?

Wahr ist, daß sich Biedenkopf, Vorsitzender der westfälisch-lippischen CDU, nach der Wahlniederlage an die Spitze des Reformverlangens gesetzt hat. Er war der Vorsitzende jener Kommission, die den Zusammenschluß vorgeschlagen hat. Und was sich danach auch immer ändern mag – fast alles spricht dafür, daß sich Biedenkopf als politisches Temperament gleich bleibt: schwer berechenbar, konfliktbereit, für jeden CDU-Vorsitzenden eine Herausforderung, vor allem aber für Helmut Kohl, mit dem ihn seit ihrer Trennung in den siebziger Jahren ein heftig angespanntes Verhältnis verbindet. Auf der anderen Seite kann Kohl gegenwärtig nur wenig Einfluß auf den Gang der Dinge in der CDU Nordrhein-Westfalens nehmen; schließlich hat er ihr den unglücklichen Bernhard Worms eingebrockt.

Doch die meisten strategischen Rechnungen, die sich an die Absicht knüpfen, die beiden Landesverbände zu vereinigen, sind ohne die reale Lage gemacht. Der ganze Vorgang ist eher ein Verzweiflungsakt. Tatsächlich steht der CDU im größten Bundesland das Wasser bis zum Hals. Zurückgeworfen auf 36,5 Prozent gegenüber einer SPD mit absoluter Mehrheit, kaum noch im Direktbesitz von Wahlkreisen, dazu die Aussicht, bei der nächsten Landtagswahl 1990 fast ein Vierteljahrhundert in der Opposition verbracht zu haben, steht der CDU in dem Land, das sie in der Ära Adenauer getragen hat, das Bild einer Diaspora-Existenz vor Augen, wie sie die SPD in Bayern oder Baden-Württemberg führt.

Andererseits ist kaum zu bestreiten, daß gerade das Nebeneinander zweier so eigenständiger wie eigensinniger Parteigruppen kräftig zur Schwächung der CDU beigetragen hat. Es hat die Führungsquerelen, Rivalitäten und Empfindlichkeiten gefördert, die das Verhältnis seit Jahrzehnten kennzeichnen. Es hat sie unfähig gemacht, mit einer Stimme zu sprechen und die Identifikationsprozesse in Gang zu setzen, die schließlich jenes Wir-Gefühl entstehen lassen, das heute offenbar Wahlen entscheiden kann. Wir können uns, so sagte der Krefelder Oberbürgermeister Pützhofen von der rheinischen CDU, „auf die Dauer nicht zwei Speerspitzen leisten“. Dagegen meint ein anderer: „Wenn wir den Ministerpräsidenten stellten, hätten wir die ganze Diskussion nicht.“ Wie die Armut von der Powerte, so kommt der Mißerfolg der CDU in Nordrhein-Westfalen auch von ihrer Erfolglosigkeit.