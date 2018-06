Der Welthandel in seiner heutigen Form ist eine der Hauptursachen des Hungers in der Welt. Diese für viele Bundesbürger sicherlich erstaunliche These vertritt der in Indien geborene, seit über 20 Jahren in der Bundesrepublik lebende und seit über zehn Jahren an der Universität Hannover lehrende indische Sozialwissenschaftler Asit Data in seinem Buch „Welthandel und Welthunger“.