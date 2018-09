Nie zuvor gab es in der Bundesrepublik so viele Lehrstellen wie 1985. Anfang des Jahres waren 1,799 Millionen Ausbildungsplätze besetzt. 1980 waren es 1,645 Millionen und 1975 1,33 Millionen gewesen. 841 000 Azubis lernten am Jahresbeginn in der Industrie und im Handel, 693 000 im Handwerk, 132 000 in den freien Berufen und 69 000 beim Staat.

Jeder Arbeitslose kostete den Staat 1984 im Durchschnitt 29 661 Mark. Davon waren 16 626 Mark Zahlungen an die Unbeschäftigten, darunter 11 253 Mark Arbeitslosengeld und 5183 Mark Versicherungsbeiträge. Die restlichen 13 035 Mark waren Beträge, die dem Staat entgingen – als größte Posten 5688 Mark Lohnsteuer und 3788 Mark Rentenversicherungsbeiträge.

Die Mieten im sozialen Wohnungsbau stiegen im Juli 1985 gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 4,6 Prozent – doppelt so stark wie die Lebenshaltungskosten insgesamt. Um nur 2,3 Prozent stiegen im gleichen Zeitraum die Mieten für frei finanzierte Wohnungen.

Im Einzelhandel leisten immer weniger Beschäftigte immer mehr Arbeit. Von 1980 bis 1984 sank die Zahl der Beschäftigten kontinuierlich von 2,46 auf 2,36 Millionen; der Umsatz pro Arbeitskraft stieg gleichzeitig von durchschnittlich 195 000 auf 233 000 Mark. Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten stieg von 27 auf 30 Prozent.

Die Betriebsprüfungen der Finanzämter brachten dem Staat 1984 9,3 Milliarden Mark ein. Geprüft wurden fast 179 000 Betriebe, 2450 weniger als 1983. Rund 80 Prozent der Nachzahlungen müssen von Großbetrieben entrichtet werden.

Spitzenreiter in der Autoproduktion sind wieder die USA. 7,8 Millionen Wagen wurden hier im letzten Jahr produziert, 14 Prozent mehr als im Vorjahr. In Japan wurden 7,1 Millionen Autos hergestellt, ein Prozent weniger als 1983. Weltweit stieg die Autoproduktion im letzten Jahr um 2,3 Prozent.