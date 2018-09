Ministerialdirektor Georg Grimm aus dem Bundeskanzleramt hat unlängst noch ganz energisch bestritten, in seinem Amt werde externer Sachverstand wie etwa der des Wirtschaftsministeriums nicht mehr oder nur ungenügend genutzt. Nun läßt sich sogar aus dem Entwurf des Haushaltsplans für das kommende Jahr in Zahlen ablesen, daß die Regierungszentrale sogar vermehrt auf externen Sachverständigenrat zurückgreift.

Ob das Kanzleramt mit seinem Latein am Ende ist, mag dahingestellt sein, Tatsache jedenfalls ist, daß die Ausgaben für Sachverständige geradezu enorm ansteigen. 1983 beispielsweise lagen die Aufwendungen für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige, Gutachten und Forschungsaufträge noch bei 233 000 Mark. Für das kommende Jahr ist ebenso wie im laufenden Jahr eine Million Mark vorgesehen. Guter Rat ist eben teuer, was sich auch in den Reisekosten der Sachverständigen niederschlägt: 1983 kam das Kanzleramt noch mit 13 000 Mark aus, im kommenden Jahr sind schon 117 000 Mark vorgesehen.

*

Dietrich-Wilhelm Rollmann, genannt Didi, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Freien Berufe (BFB) und langjähriger CDU-Abgeordneter in Bonn, hat seine 25jährige Politiker-Karriere als „Aufzeichnungen und Erinnerungen“ broschiert. Ein in diesen Tagen besonders interessantes Kapitel ist den „Finanzen der Hamburger CDU“ gewidmet. Über eine Finanzkrise der Hamburger CDU Ende der 60er Jahre schreibt Didi:

„Das Beitragsaufkommen von unseren Mitgliedern, so sehr wir es auch steigern konnten, reichte bei weitem nicht aus, um einen auch noch so bescheidenen Parteiapparat zu unterhalten. Den Ausgleich hatten Gelder der Hamburger Wirtschaft gebracht, die nicht direkt an uns geleistet, sondern über einen Verein an uns geleistet vurden. Diesen Weg nun wollte der Hamburger Finanzsenator nicht mehr anerkennen, so daß wir die Finanzierung der Himburger CDU auf eine neue Grundlage stellen mußten ... Wir verkauften Anzeigenraum, erstellten Gutachten, vertrieben Informationsdienste und berieten in Wirtschaftsfragen. Wir gingen von Firma zu Firma. Der Wirtschaftsrat der Hamburger CDU lud mich zu einem ‚luncheonspeech‘ vor Unternehmern in den exklusiven Überseeclub ein. Es gab Erbsensuppe mit Würstchen. Der Privatbankier Alwin Münchmeyer, der damals dem Wirtschaftsrat vorstand, begründete: ‚Damit Sie nicht denken, daß wir Unternehmer immer nur schlemmen...‘. Wir wiederum luden die Damen und Herren der Hamburger Wirtschaft zu ‚fundraising dinners‘ nach amerikanischem Vorbild mit prominenten Politikern in den Grundsteinkeller des Hamburger Rathauses ein. Vor dem Bundestagswahlkampf 1969 kam Walther Leisler Kiep, ein neuer Komet am Himmel der CDU, nach Hamburg, um Wahlkampfgelder zu sammeln. Kiep war endlich mal wieder ein Mann nach dem Geschmack der ‚Elbchaussee‘. Alles stimmte: die elegante Erscheinung, die leicht näselnde Stimme, die Oxford-Street-Garderobe, der lässige Upper-East-Side-Charme. Alwin Münchmeyer bat potente Herren der Wirtschaft in seinen Besitz am Falkensteiner Ufer. Viel feines Tuch versammelte sich. Einige Umsatzmilliardäre saßen in der Runde ... Münchmeyer bat zur Kasse. Die Herren wollten sich nicht lumpen lassen, aber es bewegte sie doch die Frage, wie sie denn ‚steuerunschädlich‘ spenden könnten.“

Was Kiep den feinen Tüchern und den Umsatzmilliardären dazu gesagt hat, läßt Rollmann, einst auch Schatzmeister der Hamburger Union, in seinen Memoiren offen. Statt dessen fährt er mit Kulinarischem fort: „Zum Abschluß servierte der Butler die Spezialität des Hauses Münchmeyer: beiderseitig gebratene Spiegeleier.“

*

Finanzminister Gerhard Stoltenberg soll endlich „Nägel mit Köpfen“ machen, forderte Angelika Pohlenz, Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjunioren Deutschlands. Gemeint sind die schleppenden Privatisierungspläne des Finanzministers. Angelika Pohlenz fürchtet, das im März verabschiedete Privatisierungskonzept drohe jetzt in der „Schublade Lippenbekenntnisse“ abgelegt zu werden. Stoltenberg müsse politische Zivilcourage beweisen und sich gegen „bayerisches Störfeuer“ in Sachen Privatisierung Lufthansa durchsetzen. Wolfgang Hoffmann