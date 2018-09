Inhalt Seite 1 — Die Diebe kommen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Den einen ist sie Beweis für die verpönte Verwestlichung Ungarns. Die anderen halten sie für den Ausdruck einer dynamischen Gesellschaft: Seit fünf Jahren steigt die ungarische Verbrechensstatistik.

Mit für Ostblockverhältnisse ungewöhnlicher Detailtreue verkündet der ungarische Generalstaatsanwalt jährlich den Kriminalbericht der Regierung. Besonders auffällig ist in diesem Jahr die starke Zunahme der Vermögensdelikte. Seit 1980 vermehrten sich Diebstähle, Einbrüche und Korruptionsfälle um über sechzig Prozent.

Die schlechtbezahlten Verkäufer in staatlichen Geschäften, die Qualitätsware nur gegen ein Aufgeld unter dem Ladentisch hervorzaubern, der Tankwart, der für ein Trinkgeld nicht so genau auf die Zapfsäule schaut und der Polizist, der für fünfhundert Forint – dreißig Mark – die Alkoholkontiolle „vergißt“ – sie alle sind schon seit mehreren Monaten Ziel einer Medienkampagne. Die kleine Korruption des Alltags hat in Ungarn sogar schon zu ideologischen Auseinandersetzungen geführt. Befürworter der Wirtschaftsreform machen die Mangelwirtschaft für die Schmiergeldwelle verantwortlich. Mit der einleuchtenden Erklärung, daß dort, wo es zuwenig Waren gibt, zuviel Trinkgeld verteilt würde, plädieren sie für die Ausweitung des wirtschaftlichen Freiraums.

Konservative Mitglieder der Kommunistischen Partei kontern mit der trockenen Feststellung, daß die Kriminalität erst seit Beginn der kleinkapitalistischen Wirtschaftsexperimente ansteige. Sie wollen die schwarzen Forint-Ströme durch strengere Gesetze and mehr staatliche Überwachung in offizielle Kanäle zwingen. Zum Beispiel durch stärkere Polizeikontrollen. Seit etwa einem Jahr gibt es in Budapest eine eigene Wirtschaftspolizei, deren genaue Mitgliederzahl als Staatsgeheimnis behandelt wird. Hauptaufgabe dieser jungen Einheit ist die Kontrolle der rund einhundertdreißigtausend Kleinunternehmer.

In der Grauzone zwischen Staats- und Privatwirtschaft lassen sich heute Schwarzgelder in Millionenhöhe verdienend. Die Reformgesetze des Jahres 1980 bestimmen zwar, wer und wie viele Leute gemeinsam Geld verdienen dürfen, nicht aber wie sie es machen können. Die Gründerzeit der ungarischen „Erfolgsdemokratie“ ist bislang auch ohne Steuererklärungen ausgekommen. Manche Steuerbeamte schätzen das Jahreseinkommen ihrer Klienten in Ermangelung von Unterlagen erst nach Besichtigung der Wohnung und des familieneigenen Autos.

Geschäftsbesitzer – als besonders ertragreich gelten Boutiquen – verkaufen ohne Rechnungen und bezahlen Einkäufe bar. Da das Bankensystem mit der Entwicklung des Privatsektors nicht Schritt gehalten hat, gibt es auch keinen Scheckverkehr und keine Konten, die von der Steuerfahndung überprüft werden könnten. Da die Kaufkraft des Forint, bei einer offiziellen Inflationsrate von acht Prozent jährlich, stetig sinkt, flüchten viele Kleinunternehmer in Sachwerte wie teure Autos, Schmuck und Villen. Das Wohnviertel der Neureichen an den Hügeln von Buda kann sich auch nach westlichen Maßstäben sehen lassen.

Allerdings vermehrte sich mit der Zahl der Villen auch die Zahl der Einbrüche. Der ungarische Generalstaatsanwalt wirft seinen wohlhabenden Landsleuten vor, ihre Reichtümer nicht sorgfältig genug gegen Diebe abzusichern.