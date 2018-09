Stabilisierung erfordert aber noch ungeheure Anstrengungen

Von Joachim Nawrocki

In Berlin sprechen die Politiker von „Gründerjahren“ – ein bißchen stolz, und ein bißchen übertrieben vor allem dann, wenn Parallelen zu den Gründerjahren nach 1871 gezogen werden. Damals entstanden in wenigen Jahren 870 werden. gesellschaften; Unternehmen wie Borsig, Schwarzkopf und die AEG erlangten Weltgeltung.

Heute geht – am gleichen Ort – alles etwas verhaltener zu. In den von der AEG verlassenen Hallen an der Ackerstraße im Berliner Wedding entstand vor anderthalb Jahren das Berliner Innovations- und Gründerzentrum (BIG). Zwei Dutzend junge Firmen sind dort jetzt tätig; der für das BIG vorgesehene Platz ist ausgebucht.

Neben den Unternehmen im BIG, die sich vor allem mit Elektronik, Software, Bildschirmtext, Steuerungstechnik, Verfahrenstechnik und Umweltschutz befassen, residieren etliche Institute der Technischen Universität im gleichen Gebäude, darunter die Fachgebiete Mechanik, Bionik und Evolutionstechnik, Verfahrenstechnik, Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, Geophysik, Ingenieurbau und Lebensmittelchemie.

Daß hier Wissenschaftler und Unternehmer teilweise Hand in Hand arbeiten, ist die erwünschte Folge dieser Mischstruktur. Aber in den Größenordnungen ist das noch recht bescheiden, die 26 Unternehmen im BIG haben zusammen weniger als hundert Mitarbeiter. Die AEG hat 1888 in der Ackerstraße immerhin mit über hundert Arbeitern angefangen; vor dem Zweiten Weltkrieg waren es dann 7000.

Nachdem im BIG kein Platz mehr ist, ist jetzt auf dem früheren AEG-Gelände an der Brunnenstraße TIP, der Technologie- und Innovationspark in Betrieb gegangen. Die erste Firma ist eingezogen: die Tonitechnik, die aus der IBH-Wibau-Pleite herausgerettet wurde und sich mit der Aufnahme von venture capital eine solide finanzielle Basis schaffen konnte.