Rita Süssmuth, 48 Jahre alt, Professorin für Erziehungswissenschaft an der Universität Dortmund, wird Familienministerin im Kabinett Kohl. Was denkt die Nachfolgerin Heiner Geißlers über Ehe, Familie und den Paragraphen 218?

ZEIT: Was treibt Sie von der Wissenschaft geradewegs und unvermittelt in so ein schwieriges Ministeramt?

Süssmuth: Zunächst wäre mir sehr wichtig, bewußt zu machen, daß die Dinge komplizierter sind, als wir sie oft darstellen. Diese furchtbaren Stereotypen, seien es Vorstellungen von Familie oder von Frauenleben!

ZEIT: Welche Stereotypen ärgern Sie am meisten?

Süssmuth: Zum Beispiel die von der erwerbstätigen und der nicht erwerbstätigen Frau. Oder das Stereotyp vom pflegebedürftigen, weil alten Menschen. Oder das Bild der nicht leistungsfähigen Familie, die an den Futtertrögen des Sozialstaats steht. Oder auch solch ein Bild: Wenn man die Familie nur lasse, könne sie alles aus eigener Kraft erreichen; oder auch das Bild, Ehe und Familie befänden sich in der Auflösung.

ZEIT: Mit Blick auf Neigungen gerade junger Menschen zur Ehe ohne Trauschein, auch auf veränderte Einstellungen zu Sexualität und Treue haben Sie gesagt, wir brauchten eine neue Ethik, eine Emanzipations-Ethik. Was meinen Sie damit?

Süssmuth: Wir sollten nicht von vornherein Schablonen haben, sondern erst mal gucken, was in unserem überkommenen Treueverständnis wichtig ist und an welchen Stellen es völlig stereotyp geworden ist. Ich kann selbst in einer Ehe Verhaltensweisen annehmen, die alles andere als Ausweis von Bindungsfähigkeit sind.