Von Dorothea Hilgenberg

Wenn die Hamburger über die Zukunft ihrer Stadt nachdenken, fangen sie manchmal an zu träumen – von Harburg zum Beispiel, einem Stadtteil am Südufer der Elbe. Er ist nicht besonders schön, weist aber einen anderen Vorzug auf: Dort hat seit sieben Jahren die Technische Universität ihre Heimat. Sie ist noch mitten im Aufbau, aber schon große Hoffnung der Region.

Spätestens seit Bürgermeister Klaus von Dohnanyi den Hanseaten in einer Rede im Überseeclub ihre Versäumnisse vorhielt, heißt Umdenken das Gebot der Stunde: Der Funke der Wissenschaft, der in Stuttgart und München geschäftebringend auf die Wirtschaft übersprang, soll nun auch in der traditionsreichen Hafenstadt gezündet werden. Zu einseitig, warf Dohnanyi seinen Mitbürgern vor, habe man das Heil auf dem Wasser, auf der Elbe, der Nord- und Ostsee gesucht. Die Zukunft liege auf dem Lande.

Er rügte den hanseatischen Kaufmannsgeist, der „mehr von Schiffahrt und Handel geprägt ist als vom industriellen, wissenschaftlichen Unternehmertum, das dieses Jahrhundert geformt hat und immer stärker formen wird“. Daß Hamburgs Universität erst 1918 und dann noch gegen den Willen der wirtschaftlichen und politischen Führungsschicht errichtet wurde, war für den früheren Bundesminister für Bildung und Wissenschaft denn schon auch „kein Zufall“ mehr.

Kein Zufall war auch sicher die späte Gründung ihres ingenieurwissenschaftlichen Pendants, die Max Brauer zwar schon 1928 forderte, für die sich aber erst vor sieben Jahren eine Mehrheit in der Hamburger Bürgerschaft fand.

Sie kam spät, die Technische Universität, aber wie viele Nachzügler wird die jüngste staatliche Hochschule der Bundesrepublik nach allen Regeln der Kunst gehegt und gepflegt – mag auch die andere, von Studenten der geburtenstarken Jahrgänge überflutete Universität im Zentrum sich mit Recht zurückgesetzt fühlen. Das Motto in der durch industrielle Abwanderung und Arbeitslosigkeit gebeutelten Stadt heißt: sparen, aber nicht an der TU. Sie soll wachsen und die „weißen Forschungsfelder“ der Zukunftsfächer mit neuen Erkenntnissen füllen.

„Sie bekommt, was sie verdauen kann“, sagt Alfons Pawelczyk, Hamburgs Zweiter Bürgermeister und Vertreter der Hansestadt in Bonn, der bei Ministerien und Spitzenverbänden das junge Forschungspotential der Elbmetropole preist. Wer klug ist, würde er am liebsten jedem Unternehmer raten, siedelt im Norden: Nicht nur der Freizeitwert und die Wohnqualität sind exzellent, auch die Probleme der Fabrik von morgen sind dort in besten TU-Händen.