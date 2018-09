gabe, soweit authentisch" - heißt es im Inhaltsverzeichnis, und das wirft bei Philologen doch immer noch ein paar Fragen auf (ist BWV 721 - "Erbarm Dich mein, o Herre Christ" - tatsächlich authentisch?). Natürlich hat auch Werner Jacob diese 19 LP Kassette nicht in einem Durchgang realisieren können, einbezogen sind Aufnahmen aus 1971, 1976, 1977. Und ebenso selbstverständlich kann diese Kassette nur in Zusammenarbeit mit der VEB Deutsche Schallplatten entstanden sein. Schließlich stehen acht der zweiundzwanzig benutzten "historischen Orgeln der Bach Zeit" in der DDR (je fünf in der Bundesrepublik und in Holland, drei in Frankreich, eine in der Schweiz). Ein bißchen erschwert die Anordnung der Stücke das gezielte Hören (etwa der Trio Sonaten: Seiten 2834622017). Das alles aber wird aufgewogen durch die ungeheure Nuancenvielfalt an klanglichen Farben, der doch in jedem der gespielten Instrumente unterschiedlichen Registerintonationen. Da erweist sich sogar die potppurriartige Stück Zusammenstellung als Vorteil: die Trio Sonaten werden so auf Orgeln von Moreau, Hildebrandt, Stellwagen, den Schnitgets und Silbermann gespielt. Daß die interpretatorische Qualität dem hohen Ziel angemessen ist, versteht sich am Rande (EMI 27 0197 3, 19 LP) Heinz Josef Herbon siker haben nicht nur viel musikalisches Temperament, sie sind in ihrem Metier auch so sicher, daß sie es nach vielen Seiten schwungvoll auskundschaften. Und so ist ihr Programm einigermaßen bunt. Es fängt mit einem tänzerischen, rhythmisch eigenwilligen, flotten Stück an, das sie "Tempel der Freude" nennen; sie greifen dabei heftig in die Tasten (oder an die Stöpsel) einer elektronischen Klangmaschine. Darauf versenken sie sich improvisierend in ein kunstvolles Jazz Piece und zeigen nun, was sie wirklich können, der eine auf dem Klavier, der andere am Schlagzeug, ein klangvolles, gedankenversunkenes Stück. Es folgt eine feine elektronische Schnulze, die einer neuen Love Story angemessen wäre und Diana ROSS zu ihrer sich verzehrenden Interpretin haben könnte. Und so gehts weiter mit volltönender, bisweilen heftig rockender Popmusik von orchestraler Wucht, mit Schlagern und Jazz. Die zwei machen das wirklich gut. Man erfährt ständig kleine musikalische Überraschungen und wartet amüsiert auf das nächste Stück (Polydor 825 680 1 Y) Manfred Sack

