Inhalt Seite 1 — Oberlehrer im Parlament Seite 2 Auf einer Seite lesen

Willy Brandt, Johannes Rau und Hans-Jochen Vogel wollen am 16. September während eines "kleinen Gipfels" Zukunftspläne wälzen. Interessant ist aber nicht mehr, ob Rau Kanzlerkandidat wird, sondern nur noch, welche Bedingungen er daran knüpft und wie. Der eine oder andere Sozialdemokrat drängt ihn – aber möchte Rau wirklich Vorsitzender der SPD werden? Willy Brandt hat jedenfalls bisher keinen Zweifel aufkommen lassen, während des Parteitages vom 25. bis 29. August 1986 wieder zur Wahl zu stehen. Rau, flüstern Eingeweihte beschwichtigend, sei mit Brandt befreundet und säge keineswegs an seinem Stuhl. Aber, fügen sie vorsichtig hinzu, "ausgestanden ist die Sache noch nicht"!

*

Hans-Jochen Vogel will die Sache nicht dramatisieren, Hans-Jürgen Wischnewski hat sich entschuldigt: Das alles ändert aber nichts daran, daß sein Wort an Vogel hatten wird, er habe "Oberlehrer-Manieren". Wischnewski dient künftig als Kronzeuge.

So betrachtet, ist es erstaunlich, wie Vogel den Schlag erstaunlich, Im Parlament ermahnte er ausdrücklich den "Schüler Seiters" zur Ruhe und gab zu verstehen, es sei besser, Oberlehrer genannt zu werden als "Hilfsschüler". Mal spielte er offen auf Wischnewski an, mal fand er Zwischentöne. "Oberlehrer" Vogel zeigt sich im Umgang mit diesem Wort von einer Seite, die er auch hat, die man aber nicht immer sieht: locker, ironisch und recht entspannt.

*

Geschlagene fünf Minuten hat Theo Waigl (CSU) am Rednerpult im Parlament mit sich und der überaus wichtigen Frage gehadert, ob er Vogel nun einen Oberlehrer oder lieber einen "selbsternannten Generalstaatsanwalt" nennen soll. Und dann: Mit der Konjunktur gehe es vorwärts und aufwärts, mit dem "Vorwärts" abwärts ... Oder an Vogel gewandt: "Wer Sie so erlebt, der sehnt sich nach Herbert Wehner zurück. Ich kann mir vorstellen und kann mir denken, was er denkt, wenn er Sie so sieht."

So lustig und frei von allen Oberlehrermanieren geht es zu bei Theo Waigl.