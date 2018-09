Lustig

„Micki und Maude“ von Blake Edwards. Ein Film, über den man lachen kann. Rob ist ein geliebter, aber erfolgsmüder Fernsehreporter. Seine schicke Frau Micki hat sich in ihren Karriereambitionen verhaspelt. In fünf Monaten kriegt er sie mit allen Tricks gerade einmal in die eheliche Horizontale, und das im Dienstwagen ihres Chefs. Ein Wunder, daß er ihr nur einmal untreu wird. Da verführen ihn die großen träumerischen Augen der Cellistin Maude. Zweimal Volltreffer: beide Frauen sind schwanger. Das Intrigen-Netz, gesponnen aus mutterfreudigen Erwartungen, schwiegerelterlicher Obacht und den Diktaten des besseren Ichs verlangt nun von ihm heimliche Bigamie: daß er die Neue heiratet und die Alte nicht verläßt. Bis der Schwindel auffliegt, und der Buffo buchstäblich zwischen den beiden Rollstühlen hängt, die mit den Hochschwangeren zum Entbindungsraum unterwegs sind – teils spritzig, leider oft auch langatmig greift das Drehbuch auf die traditionellen Erfolgsraster der Farce und der Sittenkomödie zurück. Wenn in diesen früher der Schleier fiel, etwa in Beaumarchais’ „Figaros Hochzeit“‚ mußte der lüsterne Graf von der Zofe lassen, diese kriegt den Diener, und so kam alles wieder ins rechte gesellschaftliche Lot. Das ist lustig, doch den eigentlichen Filmstoff besorgte des Dieners Figaro aufrührerische Ketzerei gegen Adel und Feudalmacht. Ebenso verläßt sich auch Blake Edwards nicht ganz auf das harmlose Ränkespiel. Schon hatten sich Micki und Maude per Beschluß von ihren unmoralischen Helden abgesetzt, da unterhöhlen sie gemeinsam die eigentlichen Bösen, die Ehe und das Bigamie-Verbot. Doch wer läßt sich heute durch den Sturm auf solche Pappschranken provozieren? Ein Film, über den man manchmal auch milde lächeln kann.

Ulrich Müller-Schöll

Beklemmend

„Vergeßt Mozart“ von Slavo Luther. Aus „Amadeus“, Peter Shaffers erfolgreichem Theaterstück, wurde ein opulenter, sinnenfreudiger und pompöser Kinofilm. Der tschechische Regisseur Slavo Luther arbeitete für seine Mozart-Version mit biographischen und historischen Fakten, und heraus kam fast so etwas wie verfilmtes Theater. Das Leben des in seiner Zeit verkannten Genies wird bei ihm in Rückblenden erzählt. Deutlicher als in „Amadeus“ zeigt Luthers Film, wie Mozart Opfer einer mittelmäßigen, zu geistigen Höhenflügen unfähigen Gesellschaft wurde. Ausgangspunkt seines eher düster wirkenden, über weite Strecken beklemmenden Films ist die Nacht vom 5. auf den 6. Dezember 1791. Mozart liegt auf dem Totenbett. Um ihn versammelt: Pergen, Chef der Wiener Geheimpolizei, der Wiener Hofkomponist Salieri, Baron von Swieten, Mitglied der Wiener Freimaurerloge, Constanze, Mozarts Frau, Schikaneder, ein Arzt und ein Diener. Die Versammelten jedoch halten nicht Totenwache. Was im Sterbezimmer geschieht, mutet vielmehr an wie die Aufklärung eines kriminalistischen Falles. Pergen, ein auf Reformen bedachter und von der französischen Revolution aufgeschreckter Mensch, will die Ursachen für Mozarts frühen Tod herausfinden. Als Freigeist, Mitglied der Freimaurerloge, als ausschweifend lebender, immer von Geldnot bedrängter Künstler hatte Mozart eben auch Feinde. Aber gab es ihn, den Mörder? Der Film gibt darauf keine Antwort, und für den Regisseur Slavo Luther, Bruder des in Deutschland bekannten Kameramannes Igor Luther, steht fest: „Die Summe der kleinlichen, subjektiven Beweggründe haben Mozart getötet.“ Fast zeitgleich mit Formans „Amadeus“ wurde „Vergeßt Mozart“ in Prag gedreht. Eine Doublette ist freilich nicht entstanden, aber vielleicht rückt dieser in seinem Ausdruck eher gedämpfte Film wieder mehr Mozart und weniger Amadeus in den Mittelpunkt.

Anne Frederiksen

Sehenswerte Filme

