Sein Berufsbild ist fest umrissen von zwei spitz aufeinander zulaufenden Papierkanten, seine Tätigkeit ist weltweit verbreitet und absolut nutzlos: der Toilettenpapierfalter. Wer je in einer gehobenen Herberge abgestiegen ist, ist auch seinen Werken begegnet. Täglich und unermüdlich knickt er das erste Blatt auf der Rolle zu einem handlichspitzen und griff-freundlichen Gebilde. Tausende, ja Zehntausende von Klopapierenden werden so täglich veredelt im Namen der Gastfreundschaft. Welch verschwenderischer Ritus.

*

Die Clubs haben phantasievolle Namen, heißen zum Beispiel „Towers“, „Regency“, „Marquis“ oder „Renaissance“. Gemeinsam ist ihnen allen, daß sie die Antwort der großen Hotelketten auf die Business Class sind: Für mehr Geld erhält der Gast mehr Komfort und Exklusivität. Meist sind das eigene Stockwerke im Hotel und eine bescheidene VIP-Behandlung. Kern all dieser Edeletagen ist die Lounge, die den Clubmitgliedern exklusiv vorbehalten ist und in der (meist) ein kostenloses Mini-Frühstück und (selten) ein Gratistrunk zur Dämmerstunde gereicht werden. Kurzum: Die Lounge ist das Herzstück aller Beletagen in den Hotels – und entsprechend geschäftig ist es auch. Wehe dem, der sein teures Zimmer in Lounge Nähe findet, er wird von schwatzenden, hin- und hermarschierenden Mitgästen seiner Ruhe beraubt, vom grauen Morgen, wenn die Jogger zum Frühstück traben, bis in die dunkle Nacht, wenn sich Frohsinn in diesen „Oasen der Gastlichkeit“ ausbreitet.

*

Die traditionsträchtige Lufthansa will sich im Herbst von einer liebgewonnenen Gewohnheit trennen und ihren Passagieren auf den deutschen Routen feste Plätze zuweisen. Damit erhält auch die teuerste Reiseleistung hierzulande ein Reservierungssystem und schließt damit auf zu Ländern wie Malaysia, Peru oder den Fiji-Inseln, die solchen Service bereits seit Jahren offerieren. Soll man unserer Fluglinie danken für den Fortschritt, den sie uns beschert? Gewiß, ältere Herrschaften, die beim Run auf den Flieger nicht mehr recht mithalten können, werden Dankesbriefe an die Kölner Dienstleister richten. Aber ob es unserer Wirtschaft frommt, wenn sie künftig ihr Durchsetzungsvermögen nicht mehr bei jedem Inlandsflug beweisen muß? Aber es bleiben ja die engen Sitze, auf denen man demonstrieren kann, wie man mit seinen Ellenbogen umzugehen weiß.