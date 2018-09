Vom Apotheker Homais, der Madame Bovary das tödliche Gift verkauft, bis zu Bouvard und Pécuchet – niemand hat Flauberts Darstellung so sehr gereizt, herausgefordert wie der dumme eitle, selbstgerechte Spießbürger. Der Spießbürger – das war auch der Spießbürger in ihm, in uns, seinen intelligenten, über jedes Gefühl der Eitelkeit und Selbstgerechtigkeit erhabenen Lesern. Ein Kompendium der Dummheit ist auch Flauberts kleines „Wörterbuch der Gemeinplätze“, aus dem wir hier wieder zitieren. Monika Petzenhauser hat es übersetzt, der Verlag Matthes & Seitz, München, neu herausgebracht.

JÄGER. Alle Jäger sind Aufschneider. Bezeichnen Sie sie als „Nimrod“, das schmeichelt ihnen immer, ohne daß sie wissen warum; oder als „großer Jäger vor dem Herrn“. Jagdausrüstung. Man erhebt sich bei Morgengrauen ... Das Schuhwerk besonders fest und schwer, da man ja viel laufen muß. Gibt sich rustikal.

JAGD. Waidmännische Gymnastik. Ausgezeichnet für die Gesundheit. Man muß stets große Leidenschaft für die Jagd vortäuschen: Für Fürsten unerläßlich. Reizthema für die Staatsanwaltschaft.

JAGDHORN. Macht sich gut im Wald und abends auf dem Wasser. „Es blies ein Jäger wohl in sein Horn, täterä ...“

JASPIS. Alle Vasen in Museen sind aus Jaspis.

JESUIT. Sohn des Loyola. Bei jeder Revolution haben sie die Hand im Spiel. Man hat keine Vorstellung davon, wie zahlreich sie sind.

JUNGER MANN. Immer ein Geck, es wäre geradezu unschicklich, wenn er keiner wäre. „Wie denn, Sie, so ein junger Mann!“ Alles, was er tun muß: singen, tanzen, Schulden haben, allerdings nicht zu hoch.