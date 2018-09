Inhalt Seite 1 — Ernste Absichten Seite 2 Auf einer Seite lesen

ZEIT: Wunschkurse für Währungen haben sich auf Dauer noch nie gegen den Markt behaupten können. Müssen die internationalen Finanzmärkte die Absichtserklärung der Minister und Notenbankchefs ernst nehmen?

Schroeder: Ernst zu nehmen ist diese Erklärung in jedem Falle. Allein die Zusammenarbeit der Fünf zeigt, daß die Industrienationen sich nun vordringlich um eine Lösung des Dollarproblems bemühen wollen, und – was noch viel wichtiger ist – die Märkte haben schon reagiert, der Dollarkurs ist gesunken.

ZEIT: Warum muß der Dollarkurs gedrückt werden?

Schroeder: Sicher, die Weltwirtschaft kann – zumindest für eine begrenzte Zeit – auch mit einem überhöhten Dollarkurs leben, das hat die jüngste Vergangenheit gezeigt. Langfristig wird durch falsche Wechselkurse die internationale Arbeitsteilung gestört und gerät der Welthandel in Gefahr. Das würde zwangsläufig zu Wachstumsverlusten und zu einem weltweiten Verlust an Arbeitsplätzen führen.

ZEIT: Wodurch wird der Welthandel gefährdet?

Schroeder: Schauen Sie nach Amerika, dort gewinnen protektionistische Kräfte im Kongreß stärker an Boden. Sollten diese Erfolg haben, würde das eine höchst gefährliche Entwicklung für den Welthandel einleiten. Davor kann, auch angesichts der Lage in den hochverschuldeten Ländern, nicht eindringlich genug gewarnt werden. Gefahren liegen natürlich in gleicher Weise auch in einem unterbewerteten Dollar, auf längere Sicht muß also ein Kursniveau gefunden werden, das den Kaufkraftverhältnissen zwischen den Ländern entspricht.

ZEIT: Und wo liegt dieses Kursniveau?