ZDF, Mittwoch, 25. September, und Donnerstag, 26. September: „Terror: Der geheime Krieg des internationalen Terrorismus.

Die heutigen Gespräche über den dritten Weltkrieg oder kleinere Schrecken wie das Waldsterben sind vergleichsweise beruhigend. Die Diskutanten können sicher sein: Heute beginnt der Krieg jedenfalls nicht mehr; zwar stirbt der Wald, aber tot ist er erst morgen. Anders ist das beim Terrorismus.

Wer war nicht schon mal auf dem Frankfurter Flughafen, flaniert nicht manchmal auf der Kärntner Straße durch Wien. Wer hat nicht vielleicht ein Lieblingscafe auf der Via Veneto in Rom. Dort ist man gern und Leber heute als morgen. Keiner will mit seinem Cappuccino in die Luft fliegen für die trüben Ziele einiger Bombenleger. Die schönen Plätze, die man ganz privat und ganz persönlich für sich in Anspruch nahm: auf einmal Kriegsschauplätze des internationalen Terrorismus. Schon will man kaum noch wissen, warum wer wen umbringt. Schließlich gibt es keinen gerechten Mord, auch keinen relativ gerechten. Romantische Jugendfreundschaften gehen zu Ende: die klammheimliche Bewunderung für den Schinderhannes zum Beispiel.

In Zeiten wie diesen hat das ZDF eine zweiteilige Dokumentation über den „Terror“ samt anschließender Expertenrunde als internationale Koproduktion angekündigt. Obwohl erst nach 22 Uhr gesendet, wenn im Fernsehen das Schlimmste meist schon vorüber ist, kam es schlimmer, als man befürchtete: ein Tiefpunkt des Fernsehjahres.

Der Moderator der Sendung hieß Gerhard Löwenthal. Mit Hilfe seiner internationalen Koproduzenten versuchte er eine Typologie des Terroristen, Danach wissen wir, daß Terroristen stehlen. Sie sind „beweglich und schwer faßbar“, schicken verschlüsselte Botschaften, brauchen Räume für konspirative Wohnungen. Weiter: Ein Terrorist soll weder so groß noch so klein sein, daß er auffällt. Der Terrorist, das unbekannte Wesen, hat also die Größe meines Nachbarn. Er ist außerdem ständig auf der Suche nach Geld (wie ich). Muß man sich solche Binsenweisheiten bei einem so prekären Thema wirklich gefallen lassen? Kann man auf dem Niveau von „Aktenzeichen XY“ tatsächlich über Terroristen sprechen? Auch die Frage, ob Terroristen vielleicht verrückt seien, ist an Schlichtheit kaum zu überbieten.

An den bekannten Offizierston des Moderators hat man sich seit seinem „ZDF-Magazin“ gewöhnt. Schlimmer schon ist sein ständiger Propagandaton. Am schlimmsten aber war für diese Sendung über „Terror“ seine Neigung zur Emotionalisierung von Problemen. In dieser Sendung ging es um die Mythisierung des Terrors statt um Aufklärung. Vor lauter reißerischer Musik und Blicken in offene Gewehrläufe gingen die Themen (wie die Unterstützung des Terrorismus durch Libyen, Frankreich als Asylland) vollkommen unter. Die herrschende Angst vor „abgestimmten, koordinierten internationalen Aktionen“ der Terroristen, von der in der anschließenden Diskussion sehr spät am Abend die Rede war, ließ sich durch gedankliche Grobheiten wie „Kommunismus ist Terrorismus“ nicht beschwichtigen. So einfach läßt das Phänomen sich leider nicht definieren.

Für die Hintergründe des Terrors führte Löwenthal einen „Zeugen“ an, dessen Gesicht verdeckt, dessen Stimme verzerrt war. Das mag zum Schutz der Person durchaus nötig sein. Ein Zeuge ist der Unsichtbare dann im Fernsehen aber nicht. Entweder hat Löwenthal Zeugen, oder er hat keine. Auf Treu und Glauben wollen wir ihm nicht ausgeliefert sein.