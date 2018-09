Von Bernhard Blohm

Die Idee wurde aus dem Protest heraus geboren. Während der Blockade von Mutlangen riefen Mitglieder der Friedensbewegung, Grüne und Alternative dazu auf, Spargelder von den Banken abzuziehen, um damit der „Ökonomie des Todes“ der Herrschenden eine passende Antwort zu geben. Der Erfolg dieses Aufrufes war äußerst bescheiden: Niemand wußte, was er dann mit seinen Spargroschen machen sollte. Der Platz unterm Kopfkissen ist schließlich auch nicht der rechte Ort für Geldscheine. Vor eineinhalb Jahren war die Idee in der Alternativszene dann gereift: Eine eigene Bank müßte man haben.

Gesagt, getan. Genau am 17. März 1984 nahm der Verein der Freunde und Förderer der Ökobank seine Arbeit auf. Eine Bundesgeschäftsstelle wurde eingerichtet, die zusammen mit dem Vereinsvorstand Konzepte aufstellen und alle notwendigen Verhandlungen mit Behörden, Verbänden, Banken und künftigen Ökobankleitern führen sollte. Der Start war verheißungsvoll, die Zahl der Mitglieder wuchs rasch, und auch das Geld floß reichlich. Auf dem Treuhandkonto für das Gründungskapital war die erste Million bald beieinander.

Der Schwung der frühen Monate scheint jetzt allerdings gebremst. Die Zahl der Vereinsmitglieder steigt bei weitem nicht mehr so stark wie früher, und auch der Geldeingang auf dem Treuhandkonto gestaltet sich in jüngster Zeit schleppend. Zwar ruht dort mittlerweile die stolze Summe von knapp 2,7 Millionen Mark. Doch bis zu dem von der Berliner Bankenaufsicht geforderten Minimum von sechs Millionen Mark ist es noch ein weiter Weg.

Probleme haben die jetzt 1670 Mitglieder des Ökobankvereins aber auch im Umgang miteinander. Auf der jüngsten Mitgliederversammlung in der Krebsmühle in Oberursel, einem bekannten Treffpunkt der Alternativszene, waren Dissonanzen unter den Freunden und Förderern jedenfalls unüberhörbar. Der Streit der Mitglieder entzündete sich indes nicht an der „natürlich primären Aufgabe, eine Bank zu gründen“, wie es in einem Antrag zur Versammlung hieß, sondern an weit wichtigeren Dingen.

„Abbau der hessischen Übermacht an der Spitze des Vereins, mehr Frauen in den Vorstand, keine Unterwanderung von rechts, links oder auch von Antroposophen, keine Ämterhäufung: Machtgeier darf es nicht geben.“ Das alles waren Themen und Schlagworte, die auf der Mitgliederversammlung für hitzige Debatten ohne Ergebnis sorgten. In etwa vier Monaten will man deshalb die Nabelschau fortsetzen. Der nach stundenlangen Diskussionen paritätisch mit vier Frauen und vier Männern neugewählte Vereinsvorstand erhielt die Aufgabe, für die nächste Mitgliederversammlung alles vorzubereiten, damit alle Fragen erneut diskutiert werden können.

Angesichts des Vorhabens, eine Bank zu gründen, muten diese Diskussionen schon wunderlich an. „Das hat seinen Grund in unserem Zwei-Kammer-System“, erklärt Rudi Freidinger, Vorstandsmitglied im Ökobankverein. Durch dieses System würden Zuständigkeiten des Ökobankvereins auf der einen Seite und der Ökobank selbst auf der anderen Seite klar geregelt und voneinander getrennt. „Mit den speziellen fachlichen Problemen der Bankgründung beschäftigt sich die Masse der Vereinsmitglieder eigentlich gar nicht, das überlassen sie den Fachleuten in der Geschäftsstelle“, erläutert Torsten Martin, der in eben dieser Geschäftsstelle arbeitet, die komplizierten Zusammenhänge, „wesentliche Aufgabe des Vereins ist die politisch-ökologische Vorprüfung eines Kreditantrags“.