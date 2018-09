Inhalt Seite 1 — Narr und Tod Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl-Markus Gauß

Tantadruj war ein winzig kleines Wesen, und auch Verstand hatte er nur einen winzigen, seine kleine Seele aber war geräumig genug, um darin seinen großen und einzigen Wunsch zu bergen: zu sterben." Auf der Suche nach seinem Tod, von dem er sich kein besseres Jenseits, "nur glücklich" zu werden verspricht, ist der sterbensfrohe, zuversichtliche Narr Tantadruj schon, seitdem ihm seine Mutter "auf irgendeine Weise begreiflich gemacht hatte, er werde erst dann glücklich sein, wenn er sterbe..."

So zieht Tantadruj, mit 40 Kuhglocken behängt, von denen eine jede einem Märtyrer gewidmet ist, über das Land und lebt sein Leben, das er verlieren möchte, immer auf der Suche nach seinem Tod, den selbst herbeizuführen ihm von den zwei Mächten des slowenischen Dorfes verboten wurde, in dem diese zugleich phantastische und als Alltagsfall entworfene Geschichte spielt: Vom Kirchturm zu springen oder sich für immer in den Schnee zu legen, hindert ihn der Staat, der in der meist betrunkenen Gestalt des Wachtmeisters Dominik Teigig verkörpert ist, und verbietet ihm die Kirche, die sich in einem Pfarrer, der die Völle des Leibes mit der Fülle an Weisheit verbindet, vergeistigt hat. Und tatsächlich, wenn der schwankende Wachtmeister Tantadruj das Sterben "im Namen des Gesetzes" untersagt, und wenn Hochwürden seinen theologischen Wahrspruch erläßt – "Warte, bis deine Uhr abgelaufen ist. Wir müssen alle dulden, bevor wir in die Grube fahren" –, dann klingt das amtliche wie das geistliche Sterbeverbot kaum nach Fürsorglichkeit und Menschenliebe; eher schon wollen die Machthaber einen, der ihr Narr bleiben soll, davor bewahren, ohne staatliche Erlaubnis, ohne kirchlichen Beistand, nichts als "nur glücklich" zu werden.

Folgt man dem äußeren Handlungsverlauf, so ist die schmale, nach ihrer Titelfigur benannte Novelle "Tantadruj" eine surreale Etüde über das Anrecht des einzelnen auf seinen eigenen, individuellen Tod, ein phantastischer Versuch über das Thema des menschenwürdigen Sterbens. Aber diese Lesart ist von vielen möglichen nur die erste, die dem Verlauf der Fabel oberflächlich folgt und zu dem nicht vorstößt, was Reiz, Anspruch und Rätsel dieses späten Meisterwerks des großen slowenischen Erzählers Ciril Kosmac ausmacht.

Von der Kultur der kleinen, heute auf vier Staaten – Jugoslawien, Österreich, Ungarn, Italien – aufgeteilten slowenischen Nation wurde oft gesagt, sie verdanke ihre Eigenart dem Zusammenspiel widersprüchlicher Einflüsse und der Begegnung von vermeintlich Unvereinbarem ... Die Geschichte vom verhinderten Sterben des beharrlichen Dulders und zarten Empörers Tantadruj ist allerdings aus einer solchen Verbindung von Gegensätzen entstanden, die für die Dauer einer Novelle zu einer fragilen, neuen Einheit verschmolzen sind: literarische Techniken des Surrealismus, mit dem Kosmac vielleicht während seines Aufenthaltes in Frankreich seit 1938 in Berührung kam, verbinden sich hier mit einem Traditionsbewußtsein, das den Zusammenhang mit Mythen und Legenden der slowenischen Volksliteratur nicht preisgibt. Der "Tantadruj" ist beides: hochartifizielles Kalkül und Freude am naiven Erzählen; ein philosophisches Kunstmärchen und die rührende Geschichte dörflicher Außenseiter. Und die Novelle ist auch die poetische Rechenschaft eines alten Künstlers, der über "die Zufälle der Eingebung", also über sein Metier, grübelt und mit seinem letzten Werk erprobt, warum ihm eine Geschichte aus seiner Kindheit, die einst nur "den leichten Geruch nach Wermut" hatte, nach vierzig Jahren "wieder zum Leben erwacht" und "in mir ganz bitter geworden ist".

Der 1980 verstorbene Ciril Kosmac, ein slowenischer Journalist und Dichter, Diplomat und Partisan, ist hierzulande, wenn überhaupt, im Lexikon als "sozialistischer Realist" verzeichnet (wobei "verzeichnet" erst im konkret-bildlichen Hintersinn des Wortes den Sachverhalt trifft) – aber mit den ästhetischen Dienstanweisungen des "Sozialistischen Realismus" mag es in Jugoslawien ohnehin nur soviel auf sich haben wie mit einem politischen Gegenstück, dem "realen Sozialismus" ... Kosmac, der in Wahrheit nach 1945 eine Prosa entwickelt hat, die in ihrem Lyrismus und in ihrer kunstreichen Gebrochenheit geradezu eine Verwerfung jedes einsinnigen realistischen Erzählens ist, hat sich in einer Einleitung und in einer Art von Abgesang des "Tantadruj" auch selbst ins Spiel gebracht: ein unverkennbar autobiographisch skizziertes Erzähler-Ich berichtet da zunächst, wie bei einer nächtlichen Wanderung äußere Eindrücke ihm die Erzählung seiner Mutter aus der Vergessenheit heraufholen – eben die Geschichte von Tantadruj und seinen drei Kumpanen, "Kindern Gottes" allesamt und "Narren von Geburt" oder durch Erfahrung gleich ihm, und von dem Kirchtag, bei dem sie sich, aus den entlegenen Tälern gekommen, alljährlich treffen.

Im Abgesang aber verlangt des Erzählers "aufgewühlte Seele, daß ich noch etwas sage". Nicht nur, daß die Geschichte, die er eben beendet hat, "nicht mehr so lichtvoll ist, wie sie meine Mutter erzählt hat", beunruhigt ihn – nein, vor allem schreckt ihn diese Vision, die sich aus der Erzählung von dem verhinderten individuellen Tod des einzelnen erhebt: die Vision des Todes von allem auf einer in Eis erstarrten Erde. Über dem "ausgestorbenen Jahrmarkt der Menschheit" zieht an einem toten Himmel nur mehr eine einzige Wolke: "Und ich wußte, das war keine Wolke, sondern der letzte langgezogene menschliche Schrei, der zu Eis erstarrt war."