Von Peter Goldmann

Am 12. Oktober 1435: Über der Donau hängt noch der Morgennebel, als sich vom herzoglichen Schloß in Straubing eine kleine Gruppe Menschen der Brücke draußen vor der Stadt nähert. Die Frau, die von den Männern in der Mitte geführt wird, ist von auffallender Schönheit. Sie trägt Fesseln und ist in eine Sackleinwand genäht, so daß sie sich nur hilflos stolpernd fortbewegen kann. Die letzte Nacht hat sie in einem Erkerzimmer ihres Schlosses verbracht, im Beisein eines Karmeliter-Paters, der sie auch jetzt auf ihrem Gang mit Gebeten begleitet. Immer wieder ruft die Gefangene verzweifelt nach ihrem Mann. Doch der ist schon vor Tagen einer Einladung zur Jagd nach Landshut gefolgt.

Auf der Holzbrücke werden der Unglücklichen zwei kleine Hunde mit in den Sack gesteckt. Dann stößt man sie ins Wasser. Doch die Frau kann ein Bein von den Fesseln lösen und ans Ufer schwimmen. Sie ruft laut zur Mutter Gottes. Der Henker packt eine lange Stange, mit der sonst Fischer ihren Nachen voranstaken. Damit wickelt er die langen blonden Haare seines Opfers auf und drückt den Kopf solange unter Wasser, bis die Frau tot ist.

So stirbt vor 550 Jahren Agnes Bernauer. Sie ist 25 Jahre alt geworden.

Was sich in jahrhundertelanger dichterischer Ausschmückung wie ein Höhepunkt bei Courts-Mahler liest, war in Wirklichkeit das Ende eines hochpolitischen Skandals. Ein Kopf mußte rollen, um der Staatsräson willen.

Unter Ludwig dem Bayern reichte die bayerische Herrschaft von Tirol bis Brandenburg. Als dessen Söhne 1353 das Erbe teilten, entstand das Herzogtum Straubing, zu dem die niederländischen Grafschaften Holland, Seeland und Friesland gehörten. Doch rund um Straubing – in München, Ingolstadt und Landshut – saßen die Wittelsbacher, mit denen noch nie gut Kirschen essen war, wenn es um Landbesitz und -mehrung ging. Damals behielt München die Oberhand, Straubing wurde dem dort regierenden Herzog Ernst zugesprochen.

Ernst hatte einen einzigen Sohn, Albrecht, Jahrgang 1401. Und der war ein Playboy. Erzogen bei der lebenslustigen Verwandtschaft am Hof von Prag, hatte er keineswegs nur das Laute-Schlagen gelernt. Labil und heftig zugleich, ein Muttersohn mit einem Händchen fürs zarte Geschlecht, entsprach er nicht ganz den Vorstellungen des alten Herrn. Denn der brauchte vor allem einen erbberechtigten Enkel, damit die Vettern in Landshut und Ingolstadt nicht doch noch zum Zuge kamen.