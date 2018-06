Wenn in Bonn wirklich tiefgehende Kontroversen ausgetragen werden, kommt irgendwann einmal der Augenblick, wo Regierungssprecher in dickbramsiger Unschuld und Berichterstatter in stiller Verzweiflung fragen: War was? Ein, zwei Tage lang sah es so aus, als ob in Bonn die Entscheidung über die Beteiligung der Bundesrepublik an der amerikanischen Verteidigungsinitiative SDI gefallen wäre – gegen die vermuteten Wünsche des Außenministers und mit Begründungen, die dem Urteil des Forschungsministers widersprechen.