Von Geheimtip. oder Legende sprechen ihre Verehrer – einerseits erbost über den schnöden Literaturbetrieb, in dem Djuna Barnes, die amerikanische Schriftstellerin, die Autorin des sagenumrankten Romans „Nachtgewächs“, nie eine große Rolle spielte, andererseits die Exklusivität im Klub der Besserwissenden genießend. Djuna Barnes selber, die letzten vierzig Jahre ihres Lebens (sie starb 1982, kurz nach ihrem 90. Geburtstag) verbittert und verbissen in der selbstgewollten Isolation einer kleinen Wohnung in New York vegetierend, hatte dieses Thema schon viel früher und tränenloser formuliert: „Ich bin die bekannteste Unbekannte der Welt.“ Begonnen hatte sie allerdings prominent und gesellig: im Paris der zwanziger Jahre, wo sie mit Hemingway, Pound und Gertrude Stein zur amerikanischen „Lost generation“-Kolonie gehörte, mit Man Ray, Marcel Duchamp und James Joyce ebenso Umgang pflegte wie mit den Diseusen und Modellen vom Montparnasse. Hier führte sie ihre in New York begonnene journalistische Arbeit fort und schrieb jene Interview-Porträts, die ihr damals raschen Ruhm und ein gutes Einkommen brachten, die aber erst in diesem Jahr, also rund 10 Jahre später, in einem Band zusammengefaßt und mitsamt ihren eigenen Illustrationen herausgegeben (und gleich darauf ins Deutsche übersetzt) wurden. Diese kleinen, meist nur wenige Seiten langen Stücke funkeln wie am ersten Tag – und zwar nicht nur, wenn hier und da ein (später) berühmtes Gegenüber auftaucht wie Joyce oder Stieglitz. Im Gegenteil: Djuna Barnes’ Talent, frech und zart zugleich zu formulieren und zu zitieren und mit knappen, kühnen Vergleichen und wildwüchsigen Metaphern eine Gestalt, ihre Attitüden und unausgesprochenen Gedanken zu skizzieren, kommt oft gerade denen besonders zugute, die mit dieser Zeit versunken sind. Djuna Barnes hat sie am Leben gehalten: „Das Singen leidenschaftlicher Töne hatte ihre Brust ein wenig geweitet, so daß sie wogte wie eine große matte Glockenblüte“ (über Lillian Rüssel); „Gleich einem elastischen Cherub, der vor lauter Mangel an Verstandnis alt geworden ist, so blickt Kennedys breites Gesicht aus seinem Hafen von Haar zu einem heraus wie der Reiher aus dem Riedgras am Sumpf“ (über Charles Rann Kennedy); „In der Jugend mag man ein Pfau gewesen sein, im Greisenalter ist man ein Spatz. Mothers Bewegungen tun ihr Alter kund: Es braucht 82 Jahre, um die Bewegung im Kopf mittels der Unbeweglichkeit der Hüften hervorzurufen. Bei Denkern stiehlt der Tod sich von den Füßen nach oben, bei Laien vom Kopf nach unten“ (über Mother Mary Jones). Drei Sätze, in denen Weisheit und Witz die schönste Liaison eingehen. In Djuna Barnes blühte die Pointe ebenso wie die Poesie. (Djuna Barnes: „Porträts“; Klaus Wagenbach Verlag, Berlin; 206 S., 24,80 DM)

Wenn man von Ernst H. Gombrich sagt, daß er der wohl meist publizierende Kunsthistoriker unserer Tage ist, dann könnte man das im Englischen, das dem Emigranten aus Österreich seit 1936 zur Umgangs- und Schreibsprache wurde, ein „backhanded compliment“ nennen. Und wenn man nun noch hinzufügt, daß Gombrichs Aufsätze und Bücher eine verständliche und spannende Lektüre sind, dann dürfte man des zusätzlichen Naserümpfens der deutschen Kollegen sicher sein. Was Gombrich selber von diesem falschen Konflikt hält, hat er höflich aber deutlich im Vorwort zu seiner „Geschichte der Kunst“ gesagt: „.. ich bin überzeugt, daß sich echte Gedanken auch in einfacher Sprache ausdrücken lassen. Vor Gedanken habe ich mich nie gedrückt, und so darf ich hoffen, daß der Leser sich durchaus

Vom äußeren zum inneren Auge

voll genommen fühlt, auch wo ich mich bemüht habe, ihm schwierige Fachausdrücke zu ersparen. Denn nur wer die Sprache der Wissenschaft mißbraucht, um dem Leser zu imponieren, nimmt ihn nicht wirklich voll.“

jemand, der sich nicht vor Gedanken drückt, sondern der, im Gegenteil, neugierig und mit immer frischer Aufmerksamkeit zwischen den Fächern hin und her wandert: als ein solcher erweist sich Gombrich immer wieder und auch in seinem neuesten Buch „Bild und Auge“, in dem seine Aufsätze zur Psychologie der bildlichen Darstellung zusammengefaßt sind. Diese Aufsätze, mit denen er sein Buch „Kunst und Illusion“ (1960) fortsetzt, sind in höchst unterschiedlichen Zusammenhängen entstanden und ergeben vom Kapitel „Visuelle Entdeckungen in der Kunst“ über „Maske und Gesicht“ bis zu „Bild und Kode“ gewiß keine fortlaufende Lektüre. Aber, was wichtiger ist, sie zeigen einen Geist und ein Temperament an der Arbeit, einen Wissenschaftler, der nicht nur Kunstgeschichte referiert, sondern der Photos, Plakate und Karikaturen in die Argumentation mit einbezieht, der selber auch mit dem Photoapparat experimentiert, um dem, was unser äußeres und inneres Auge (so C. D. Friedrichs schöne Unterscheidung) treiben, auf die Spur zu kommen, um die Fallstricke und Freuden der Wahrnehmung beim Namen zu nennen. (Ernst H. Gombrich: „Bild und Auge“; Klett-Cotta Verlag, Stuttgart; 316 S., zahlr. Abb., 78,– DM)