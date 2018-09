Alles Theater

John Kenneth Galbraith ist einer der wenigen zornigen alten Männer der Vereinigten Staaten. Der 75jährige emiritierte Harvard-Professor, der als Nationalökonom durch seine flott geschriebenen und kritischen Bücher wie „Gesellschaft im Überfluß“ (1958) oder „Die Arroganz der Satten“ (1980) Furore machte, rechnete jetzt mit dem drei Jahre jüngeren Ronald Reagan ab. Seine Präsidentenschelte erschien in der New York Times:

„Für ein Volk, das traditionell viel auf Bühne, Film und Fernsehen hält, verstehen die Amerikaner von Ronald Reagan ziemlich wenig. Er ist der erste Präsident, der aus der Welt des Schauspiels kommt; und er kommt aus deren eindrucksvollster Ecke: dem Film. Wer in dieser Welt aufgewachsen ist, fragt nicht, ob das Drehbuch mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Das hieße, die Kunst zu verkennen. Das Drehbuch hat seine eigene Dimension; das Drehbuch ist die Wirklichkeit.

So sieht es auch Ronald Reagan, nachdem er ein Leben lang Schauspieler war. Niemand sollte also annehmen, daß der Präsident in Radio und Fernsehen oder in seinen Pressekonferenzen mit der Wirklichkeit daherkommt. Das hieße seine Kunst zu verkennen.

So ist es nur natürlich, ja unvermeidlich, daß der Präsident der südafrikanischen Regierung reformistischen Eifer unterstellt, oder daß er sagt, die Rassentrennung sei abgeschafft; oder daß er versichert, der freie Markt werde schon alle Probleme lösen, einschließlich der Geburtenkontrolle und der Not der Farmer in Iowa.

Deshalb sagt er auch, daß einige standhafte Seelen es vorziehen, im warmen Rinnstein zu schlafen, daß Lebensmittelkartenempfänger gut zu essen kriegen und ihnen die Flasche Wodka nicht fehlt; daß das Haushaltsdefizit unerheblich ist, höheres Einkommen die Reichen zu mehr Leistung anregt und geringes Einkommen das gleiche bei den Armen bewirkt. Daß Managua ein Terroristendolch ist, der direkt ins Herz von Montgomery in Alabama zeigt; daß die Weltraumbewaffnung uns alle wie ein Schirm schützt und das Wettrüsten kein Wettrüsten ist, sondern nur eine verspätete Anstrengung, mit dem Reich des Bösen gleichzuziehen. Dies sind alles Elemente aus dem Drehbuch des Präsidenten; wer diese Behauptungen beanstandet, verkennt die Rolle des Schauspiels in unserer Zeit.

Man kann es kaum glauben, daß die Männer um Ronald Reagan dies so schwer verstehen. Besonders Larry Speakes, der Sprecher des Weißen Hauses, bringt den Präsidenten Tag für Tag auf den Boden der Tatsachen zurück.