Von Ulrich Schiller

Washington, im Oktober

Am Montag dieser Woche wurden die sterblichen Überreste Leon Klinghoffers beigesetzt. Still weinte die Witwe in das zusammengefaltete Fahnentuch. „Holocaust für einen einzelnen“, sagte am Grabe der Rabbi. Syrer hatten die Leiche aus den Uferwellen des Mittelmeeres geborgen. Syrien hatte dafür Sorge getragen, daß als Ursache für Klinghoffers Tod Mord durch Erschießen festgestellt werden konnte – nicht Herzversagen, wie PLO-Leute glauben machen wollten, solange der Leichnam von den Meeresfluten für immer begraben schien.

Am Montag auch war es, daß in New York vor den Vereinten Nationen der israelische Ministerpräsident Peres dem vielerorts totgesagten Friedensprozeß im Nahen Osten mit einem Verständigungsangebot an Jordanien neues Leben einhauchen wollte. Zur selben Zeit absolvierte in Kairo ein Abgesandter Präsident Reagans die zweite Station einer diplomatischen Feuerlöschaktion höchster Dringlichkeit. Sie war notwendig geworden, weil das Weiße Haus vom spektakulären Erfolg bei der Abfangjagd auf die vier palästinensischen Schiffsentführer und von den Bemühungen um die Ergreifung des PLF-Chefs Abul Abbas so vollkommen absorbiert war, daß es die Interessen wichtiger Verbündeter glatt zu vergessen schien. Verteidigungsminister Weinberger versicherte zwar dieser Tage im Gespräch mit Journalisten, Präsident Reagan und alle seine Berater hätten die möglichen diplomatischen Konsequenzen der Militäraktion ständig vor Augen gehabt, doch wenn dies zuträfe, hätte Washington mit Bettino Craxi und Hosni Mubarak vorsichtiger umgehen müssen.

Erst am vergangenen Wochenende begann die Regierung, sich um die Bereinigung des außenpolitischen Flurschadens zu kümmern. Sie entsandte den stellvertretenden Außenminister John Whitehead nach Rom, Kairo und Tunis. Er hatte alle Hände voll zu tun. Vor allem mußte er die Italiener davon abhalten, dem „Mini-Gipfel“ der großen westlichen Industrienationen in New York fernzubleiben, der schon durch die Absage Mitterrands ziemlich entwertet worden war.

„Lieber Bettino“, begann also der mit „Ron“ unterzeichnete Brief Präsident Reagans, den Whitehead dem „neuen“ amtierenden Ministerpräsidenten Craxi in Rom überreichte. Er habe nie einen Zweifel gehegt, schreibt Reagan, daß die italienische Regierung die Strafverfolgung der Entführer der Achille Lauro zügig vorantreiben werde. Er sei begierig, Craxi in New York zu sehen und seinen Rat für das Genfer Treffen zu hören. Craxi hat inzwischen „mit Vergnügen“ zugesagt, sofern ihn nicht die Regierungskrise in Rom festhalte.

Die „italienische Frage“ scheint für Washington damit ausgestanden zu sein. Im Justizministerium wird allerdings immer noch an einem Antrag auf Auslieferung der vier Terroristen gearbeitet. Der Antrag stützt sich auf ein Abkommen von September 1984, das allerdings auf die Auslieferung von Mafia-Bossen gemünzt war, nicht auf politische Fälle. Der Antrag beruft sich zudem auf ein amerikanisches Gesetz, nach dem die Geiselnahme amerikanischer Bürger, wo auch immer in der Welt, ein von den Bundesjustizbehörden zu ahndendes Verbrechen ist. Obwohl der italienischamerikanische Auslieferungsvertrag ausdrücklich festhält, daß ein Schuldiger wegen des gleichen Verbrechens nicht in beiden Ländern verurteilt werden kann, fällt den Amerikanern doch offenbar die Einsicht schwer, daß Recht auch in anderen Ländern gesprochen werden kann, selbst dort, wo auf Mord nicht die Todesstrafe steht.