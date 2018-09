Eine Expedition zum wildesten Indianer-Stamm der Erde

Von Wolf-Ulrich Cropp

Wieder wird der Regenwald um ein Vermächtnis ärmer: Die Auca-Indianer sterben aus. Fünfhundert vegetieren noch als brave Hosenträger im viel zu engen Reservat, stets unter behördlicher Aufsicht. Hundert, aus Sippen in desolatem Zustand, halten krampfhaft nomadisierend am Jäger- und Sammlerdasein fest. Und ein trauriger Rest von vielleicht vierzig Menschen lebt speerschwingend wie eh und je im hintersten Winkel Ecuadors, im Oriente, im Herzen der grünen Hölle. Es sind die letzten Mohikaner Lateinamerikas. Das Symbol ihrer Freiheit, aber auch ihres Untergangs, ist der Speer. Ihre Nachbarn, Ketschua-Indianer und weiße Siedler, nennen sie „Auca“, das bedeutet Barbaren, Krieger, Wilde – das sind sie in der Tat, nämlich der wildeste Stamm der Welt. Wer sich zur Tageiri-Gruppe durchschlägt, sollte mit dem Leben abgeschlossen haben, er wird traditionsgemäß empfingen: mit einem Hagel von Speeren.

Sie sind 1,60 Meter groß, untersetzt, muskulös, gehen nackt, die Männer nur mit einer Penisschnur „bekleidet“. Männer wie Frauen stanzen sich die Ohrläppchen aus und bemalen sich mit dem Rot der Acniote-Frucht. Sie wohnen in Nurdachhütten aus Palmwedeln, neben den Hängematten baumeln griffbereit ihre tödlichen Waffen: Blasrohre mit curarevergifteten Pfeilen und Eisenholzspeere mit scheußlichen Widerhaken.

Ihr Drang zu töten macht keinen Unterschied zwischen Weißen oder Angehörigen fremder Sippen ihres Stammes. Die Krieger hat ein mystisch begründeter Speerkult zu einer Gemeinschaft der „Lanzenmänner“ verschworen. „Auca!“ war der Schreckensruf der Petroleros, Desperados, Goldsucher und Caucheros. Noch 1978 sorgten Auca-Morde an Ölsuchern für Schlagzeilen.

Häuptling Gonzales – Fremde erfahren nur selten die wahren Namen der Auca – ist seit zehn Jahren angepaßt. In artig-kurzen Haaren und keuscher Badehose empfängt er Touristen, die sich vereinzelt den Rio Curaray im Einbaum flußaufwärts wagen. Das einzig Wilde an dem Auca sind sein Ruf – auf sein Konto sollen 20 Morde gehen – und sein Gebiß. Gonzales mit seiner quasi zivilisierten Curaray-Sippe ist ein Außenposten trickreich missionierter Stämme.

Mission und Öl