Das Bundesland Hessen ist zum Buhmann der Nation geworden. So erregte nicht nur die Diskussion um die Regierungskoalition aus Sozialdemokraten und Grünen so manches Gemüt, auch das Scheitern der Verhandlungen der Regierungschefs der elf Bundesländer über einen „Staatsvertrag zur Neuordnung des Rundfunk- und Fernsehwesens“ in der vergangenen Woche in Saarbrücken wird den Hessen angelastet.