Tansania wählte einen neuen Präsidenten. Mit seinem Vorgänger Julius Nyerere verläßt einer der letzten Gründerväter des unabhängigen Afrika die politische Arena.

Ali Hassan Mwinyi, der neue Präsident des ostafrikanischen Staates, tritt ein überaus schweres Erbe an. Tansania ist im Ausland hoch verschuldet; die Produktivität der Landwirtschaft hält seit Jahren mit dem Wachstum der Bevölkerung (jährlich um die drei Prozent) nicht mehr Schritt; das Wirtschaftsprogramm des überzeugten Sozialisten Nyerere ist gescheitert. Der neue Präsident ist mit 60 Jahren gerade drei Jahre jünger als sein Vorgänger, der nach 24 Jahren im Präsidentenamt freiwillig auf eine Wiederwahl verzichtete – ein Generationenwechsel ist die Übergabe der Macht also nicht. Schließlich ist der neue Staatschef ein Kompromißkandidat der rivalisierenden Klüngel in Tansanias Einheitspartei – nicht die beste Ausgangslage für den Nachfolger des respektierten und beliebten Patriarchen Nyerere.

Der Lehrer Julius Kambarage Nyerere, seit 1962 Präsident von Tanganjika, aus dem 1965 durch die Föderation mit Sansibar die Republik Tansania wurde, prägte eines der bedeutsamsten politischen Experimente im unabhängigen Afrika. Seit 1967 war ein undogmatischer Sozialismus erklärtes politisches Ziel von Staat und Einheitspartei. Grundprinzip war die Selbsthilfe der tansanischen Bauern, die von Streusiedlungen in neue Kollektivdörfer („Ujamaa-Dörfer“) umgesiedelt wurden. Tansanias Regierung wollte nicht industrialisieren, sondern den Gegensatz von Stadt und Land abbauen und eine egalitäre Selbstversorgungswirtschaft errichten. Weil die Programmpunkte des „Ujamaa“-Sozialismus den in den siebziger Jahren von vielen Kritikern der herkömmlichen Entwicklungspolitik propagierten Thesen entsprachen, empfing das Land des christlichen Sozialisten Nyerere großzügige Entwicklungshilfe aus der Bundesrepublik wie aus Skandinavien, von kirchlichen Stellen wie aus China.

Das Programm ist im wesentlichen gescheitert. Die Wirtschaft Tansanias wurde von einer korrupten Staats- und Parteibürokratie gelähmt; die Bauern wehrten sich gegen die Zwangsmaßnahme der Umsiedlung und reduzierten ihre Produktion – zumal sie ihre Erzeugnisse jahrelang zu niedrigen Preisen an staatliche Stellen verkaufen mußten. Tansania, ein Hauptempfängerland westlicher wie östlicher Entwicklungshilfe, ist ohne diese Hilfe heute kaum lebensfähig.

Trotz dieser Mißerfolge blieb Nyerere eine außenpolitische Autorität in Afrika und darüber hinaus: Seine persönliche Integrität und seine Bereitschaft zum Dialog machten ihn zu einem der angesehensten Sprecher der Dritten Welt. Mit seinem freiwilligen Rückzug von der Präsidentschaft hat er seine Aufrichtigkeit noch einmal bewiesen. Als Chef der Staatspartei CCM wird der „Mwalimu“ noch zwei Jahre die Oberaufsicht über den Nachfolger Mwinji führen.

Hans Jakob Ginsburg