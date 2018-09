Inhalt Seite 1 — Westerland will wieder attraktiver werden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Westerland will sich putzen. Sylts „Stadt-Bad“ fühlt die Konkurrenz der anderen Inselgemeinden. Erst gilt es jedoch, internen Streit der Westerländer zu überwinden.

Um das negative Image abzubauen, das Westerland auf Sylt mit seinen Betonsilos hat, um auch architektonisch möglichst mit so liebenswürdigen Inselorten wie Keitum („Das grüne Herz Sylts“) mithalten zu können, ist von der Kurverwaltung ein „Kurortentwicklungsplan“ erstellt worden. Sein Ziel ist es, so heißt es offiziell, bis zum Jahre 2000 ein „gästefreundlicheres“ Bad zu schaffen.

Im Rohentwurf auf mehr als hundert Seiten fertig, schlummert das Papier noch in den Fachausschüssen der Inselmetropole – nicht zuletzt auch deshalb, weil sich die Leiter der Stadt- und der Kurverwaltung, Bürgermeister Volker Hoppe und Kurdirektor Johannes Schmidt, nicht grün sind und zum Teil gegensätzliche Konzepte favorisieren. Somit sind endgültige Entscheidungen über die hier genannten Beispiele aus dem Plan noch nicht gefallen.

Allen Westerland-Urlaubern ist das Kurzentrum mit seinen seelenlosen Schlafwaben ein Dorn im Auge. In den siebziger Jahren wurde es unter starkem Nachfragedruck aus dem Boden gestampft, dabei mußten ästhetische und funktionale Qualitäten auf der Strecke bleiben. Wegen fehlender Bebauungspläne waren Bausünden möglich.

Von fatalen Gegenbenheiten ausgehend – nach zehn bis 15 Jahren kann nicht schon wieder der Bulldozer alles niederreißen – will man das beste daraus machen. So soll zum Beispiel mehr Grün in dem Gebiet angepflanzt werden, wie überhaupt in Westerland allen Ortes junge Bäume sprießen sollen. Die obere Kurpromenade, eine bisher phantasielose Fläche, wird vermutlich mit gläsernen Bauelementen so gestaltet werden, daß auch bei schlechtem Wetter das Naturschauspiel der schäumenden Brandung verfolgt werden kann. Damit mehr Gäste in das nur mäßig frequentierte Wellenbad (900 000 Mark Defizit im Jahr 1984) strömen, werden kombinierte Angebote einschließlich Sauna unter dem Motto „Spaßbad“ erwogen.

Da 60 Prozent der Westerländer Gäste im Zentrum der Stadt untergebracht sind und naturgemäß den kürzesten Weg zum Strand wählen, ist der Mittelabschnitt überlaufen. Um auch die südlicheren Strände schmackhafter zu machen, wird ein attraktives öffentliches Verkehrsmittel wie zum Beispiel eine Badebahn ins Auge gefaßt. Zudem mausert sich das gastronomische Angebot: Gegenwärtig wird die bekannte „Oase zur Sonne“ am . FKK-Strand, bisher nur in der Badezeit zugänglich, zu einem ganzjährig geöffneten Restaurant im Blockhausstil umgebaut.

Der Stadtkern, so ein weiteres Schlagwort, soll „Aktivraum“ werden, das heißt, langfristig soll das Revier zwischen Bahnhof und Strand in der Saison den Fußgängern vorbehalten bleiben. Heutzutage drängen sich hier, besonders bei schlechtem Wetter, die Autos von Urlaubern aus allen Inselorten, weil in Westerland die meisten Cafés und Einkaufsläden sind.