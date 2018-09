Von Werner Fuß

Strahlenwaffen sollen die Menschheit von dem Alptraum einer möglichen atomaren Vernichtung befreien. Damit locken die Befürworter der „strategischen Verteidigungsinitiative“ (SDI) des amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan. Ob jedoch mit den bisher vorgeschlagenen Laser- und Partikelstrahlwaffen dieses Ziel erreicht werden kann, muß aus guten Gründen bezweifelt werden. Physiker wissen heute, daß mit Strahlenwaffen kein lückenloser Schutzschirm gegen Kernwaffen möglich ist.

Warum aber werden die Pläne weiterhin verfolgt? Zwar erscheint die technische Machbarkeit vieler der vorgeschlagenen Raketenabwehrsysteme zweifelhaft. Aber die technischen Einwände gegen SDI sind nicht völlig zu belegen. Außerdem gehen in der Diskussion um die Machbarkeit leicht die Argumente gegen die Tauglichkeit unter: So sind Maßnahmen gegen die Raketenabwehr überaus einfach und wirksam. Und dies bedeutet leider eine Beschleunigung des Wettrüstens.

Alle projektierten Strahlenwaffen sollen eine Energie von wenigstens zehn Kilojoule pro Quadratzentimeter auf einem weit (etwa 2000 Kilometer) entfernten Objekt deponieren können (zehn Kilojoule sind 10 000 Joule; die Energieeinheit Joule – sprich „dschaul“ – entspricht einer Wattsekunde). Diese Energiedichte würde gerade ausreichen, um ein drei Millimeter dickes Metallblech zu verdampfen. Der damit verknüpfte Rückstoß soll zu einer nicht mehr korrigierbaren Bahnabweichung des Geschosses führen; die Oberflächenbeschädigung könnte vielleicht auch die Funktionsfähigkeit eines Sprengkopfes stören.

Drei Typen von Strahlenwaffen sind denkbar:

Die Teilchenstrahlen-Kanonen. Dabei handelt es sich im Prinzip um große Beschleuniger, wie sie zum Beispiel bei Desy in Hamburg für friedliche Forschung benutzt werden. Sie machen elektrisch geladene Atome (Ionen) nahezu so schnell wie das Licht. Die Ionen werden anschließend neutralisiert, damit sie nicht im Magnetfeld der Erde abgelenkt werden. Solche Waffen funktionieren nur im Weltraum.

Die „konventionellen“ Laser, also alle außer Röntgenlasern. Sie senden infrarote, sichtbare oder ultraviolette Strahlung aus. Nach den Gesetzen der Beugungsoptik läßt sich solche Strahlung über eine Entfernung von 2000 Kilometern bestenfalls auf eine Fläche von einem Quadratmeter fokussieren, wenn dazu ein Sammelspiegel von nicht mehr als fünf bis zehn Meter Durchmesser benützt wird. Wesentlich größer kann der Spiegel nicht sein (siehe viertes Argument gegen Ende dieses Artikels). Aus der Materialbearbeitung mit Lasern ist bekannt, daß bis zu einer Intensität von zehn Mega-(Millionen-)Watt pro Quadratzentimeter (also 100 000 Megawatt auf einen Quadratmeter) die Spiegelreflexion und die Wärmeleitung das Metall vor Beschädigung schützen. Eine Laserwaffe brauchte also eine weit höhere Spitzenleistung als zehn Megawatt pro Quadratzentimeter, soll etwa eine Rakete zerstört werden (ein großes Kernkraftwerk leistet etwa tausend Megawatt).