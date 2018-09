Inhalt Seite 1 — Nur nicht ansprechen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Viola Roggenkamp

Es ist 9.30 Uhr. Der Büroalltag hat längst angefangen. Das morgendliche Chaos in den Straßen beginnt sich aufzulösen. Im Sex-Shop riecht es nach Sagrotan.

"Da müssen Sie erst meinen Chef fragen. Das weiß ich nicht, ob ich das darf, mit Ihnen reden", sagt der junge Mann am Eingang und schickt mich an den Peep-Kabinen vorbei, die Treppe hinauf zum Geschäftsführer.

Der steht hinter der Ladenkasse und hat bereits gut zu tun. Das Männer-Sortiment ist in etwa vertreten: Vom Punk bis zum Bürovorsteher, vom Linken mit Bart über den Handwerker bis zum Intellektuellen im hellen Regenmantel.

Vor mir steht ein Herr in dunkelblauem Anzug, versenkt gerade drei Video-Kassetten in sein schwarzes Lederköfferchen und läßt die silbernen Schlösser zuschnappen. Dabei mustert er mich, als hätte ich die Pornos soeben erworben.

Er geht grußlos. Er sagt nicht "vielen Dank" oder "auf Wiedersehen", was er in jedem anderen Geschäft wohl getan hätte. Hier spricht keiner der Kunden ein Wort. Es ist so still wie im Lesesaal der Staatsbibliothek. Alle blättern in Magazinen, betrachten Kassetten-Covers. Auch einige Bücher liegen aus. Nur die Karteikästen fehlen. Und dann ist es selbstverständlich viel zu bunt hier.

Daß die Wände dicht bepflastert sind mit Video-Kassetten, daß in Regalen und auf Tischen farbige Zeitschriften liegen, unterscheidet den Verkaufsraum noch durch nichts von jedem anderen Medien-Laden.