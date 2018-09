Postkunden kann der Diebstahl von Eurocheques teuer zu stehen kommen. Wer grob fahrlässig gehandelt hat, bekommt nur 50 Prozent der Schadenssumme erstattet.

Ungetrübte Ferienfreuden wollte ein Lübecker Urlauber in diesem Sommer auf der Sonneninsel Teneriffa erleben. Und um niemals in die Verlegenheit zu geraten, „etwas knapp bei Kasse“ zu sein, nahm der Urlauber einen kleinen Vorrat Eurocheques mit auf die Reise. Doch bei einem Strandbummel geriet er an professionelle Langfinger: Sie stahlen ihm nicht nur die Schecks, sondern auch die Scheckkarte aus einem kleinen Handkoffer. „Wie sollte ich denn, nur mit Badehose und T-Shirt bekleidet, die Scheckkarte getrennt aufbewahren? Schließlich suchte ich auf dem Spaziergang auch nach Souvenirs, die mit den Schecks bezahlt werden sollten.“ Der Urlauber verständigte fernschriftlich wenige Stunden nach dem Diebstahl die Deutsche Bundespost, die die Eurocheques ausgestellt hatte. Doch zu spät, die Langfinger hatten die Schecks bereits eingelöst. Gesamtschaden: 2400 Mark.

Der eigentliche Ärger begann erst nach dem Urlaub: Die Bundespost erklärte sich nur zur Deckung von 50 Prozent der Schadenssumme bereit. „Grobe Fahrlässigkeit“ lautete die Begründung, da der Urlauber nicht nur unvorsichtig gehandelt, sondern auch „zu viele Schecks“ mitgenommen hätte. Dieser: „Die Post kann mir doch nicht vorschreiben, wie viele Eurocheques ich mitzunehmen habe.“ Scheinbar doch: auch Wochen nach dem Diebstahl ist der Fall noch nicht reguliert.

Doch nicht alle Eurocheque-Inhaber haben bei einem Schadensfall mit solch hohen Verlusten zu rechnen. Wurden die Schecks bei einer Bank ausgestellt, so muß der Kunde, selbst wenn ihm Schecks und Scheckkarte zusammen gestohlen werden, nur mit einer Eigenbeteiligung von zehn Prozent rechnen. „Die Banken haben alle spezielle Versicherungen für Schadensfälle im Eurocheque-Bereich abgeschlossen“, erklärt Marcel A. Hoffmann, zuständiger Referent des Bundesverbandes Deutscher Banken in Köln. „Daher bekommen die Kunden beim Verlust der Schecks den vollen Schaden ersetzt, und nur bei gleichzeitigem Verlust der Scheckkarte muß eine zehnprozentige Eigenleistung erbracht werden.“

Was für die Banken nach eigenem Bekunden „ein Routinefall“ ist, der in aller Regel schon nach zwei Wochen zu den Akten gelegt werden kann, ist für den Kunden der Deutschen Bundespost oftmals ein einziger Spießrutenlauf. Denn anders als die Banken macht die Deutsche Bundespost die Höhe der Entschädigung von dem Grad des Verschuldens der Scheckinhaber abhängig. „Wir zahlen, je nachdem wie fahrlässig der Kunde war, von 50 bis zu 100 Prozent des Schadens“, ist aus dem Bundespostministerium zu hören.

Wem die Schecks aus dem eigenen Pkw entwendet werden, muß auf jeden Fall 50 Prozent des Schadens selbst tragen. Das gleiche gilt für den Verlust von Schecks und Scheckkarte. Der Grund für die „postalische Sparsamkeit“: Die Bundespost hat für Schadensfälle im Eurocheque-Bereich keine Versicherung abgeschlossen, deshalb muß der Staatsbetrieb bei solchen Schäden auch in die eigene Tasche greifen. Doch die meisten Schecknutzer wissen von dieser Sonderregelung der Post nichts, wenigstens solange kein Schadensfall eintritt. Dann sind sie allerdings nur Eurocheque-Kunden zweiter Klasse.

Aber auch für Kunden, die sich möglicherweise nicht mit dieser Sonderregelung des Staatsbetriebs zufriedengeben wollen, hat das, Bundespostministerium eine Empfehlung: „Dann sollen sie doch“, war aus dem Ministerium zu hören, „zu einer Bank gehen.“ tdt