Das geplante Kraftwerk Hainburg, für Österreichs Umweltschützer so wichtig wie die Projekte in Kalkar oder Gorleben für die deutschen Atomkraftgegner, wird nicht gebaut.

Eine Ökologiekommission, die die Wiener Bundesregierung nach den schweren Auseinandersetzungen im vorigen Jahr einsetzte, ist zu dem Schluß gekommen, daß der Standort Hainburg für ein Kraftwerk zwar betriebswirtschaftlich optimal, vom ökologischen Standpunkt dagegen eindeutig abzulehnen sei. Statt dessen soll ein Kraftwerk an der Donau unmittelbar bei Wien gebaut werden. In der Au von Hamburg soll dagegen ein Nationalpark errichtet werden.

Das Projekt Hainburg war wahrscheinlich schon zur Jahreswende tot, als sich die Besitzer entschlossen, die Rodungen in der Au nach den Zusammenstößen mit den Besetzern des Geländes einzustellen. Ein zweiter „Krieg in der Au“ hätte eine fast aberwitzige Waghalsigkeit der Regierung gefordert.

Auf dem Rückzug befinden sich jetzt die Gewerkschaften und die Bauindustrie. Beide hatten sich vehement für Hainburg eingesetzt. Im Sommer noch forderten die Gewerkschafter auf einer Großveranstaltung am Wiener Heldenplatz in kämpferischen Tönen einen raschen Baubeginn.

Mittlerweile geben sich die Gewerkschaftsführer friedlich. Die Bauarbeiter können nun getrost dem Start der Bauarbeiten für die „Staustufe Wien“ entgegensehen, ein viel größeres Projekt als das geplante Hainburg.

Dieses Vorhaben, das die Ökologiekommission als Alternative zu Hainburg empfohlen hat, wird zu einem wahren Fest für die Bauwirtschaft und versöhnt daher auch die Industrie. Um nämlich dieses Kraftwerk zu errichten, müssen zuvor Donaubrücken gehoben oder gar neu gebaut werden. Dazu kommen umfangreiche Arbeiten zur Sicherung der Qualität des Wiener Grundwassers. Auch das Kanalsystem der Stadt bedarf jetzt einer Überholung; sonst droht der Stausee bei Wien zu einer Kloake zu werden. All das wird Riesensummen noch vor Beginn des Kraftwerksbaues selbst verschlingen. Die Bauwirtschaft kann sich freuen, ein Jahrhundertbauwerk steht an.

Die Regierung wahrt ihr Gesicht, wenn sie nun der Empfehlung der Ökologiekommission folgt und Hamburg aufgibt. Es bleibt zwar unbestritten, daß das ursprüngliche Projekt den billigsten Strom geliefert hätte. Dagegen kann Bundeskanzler Sinowatz nun für sich in Anspruch nehmen, neuen, „grünen“ Werten gegenüber aufgeschlossen zu sein. Seine Sozialistische Partei hat zudem eben erst den Umweltschutzminister Kurt Steyrer zum Kandidaten für die Wahl des Bundespräsidenten nominiert. Jede andere Entscheidung in Sachen Hainburg hätte überhaupt nicht in Steyrers Wahlkampfkonzept gepaßt.

Irmgard Bayer (Wien)