Inhalt Seite 1 — Fünfte Kolonne am Werk Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nach Riesenverlusten: Die neuen Manager der Bayerischen Raiffeisen-Zentralbank stehen fest

Bayerns Raiffeisen-Genossen sind geschockt. Sie können es nicht fassen: Ihre Münchner Zentralbank hat sich mit der Finanzierung von spekulativen Bauträgerobjekten und Bauherrenmodellen so sehr verkalkuliert, daß sie annähernd 750 Millionen Mark in den Schornstein schreiben kann.

Als das volle Ausmaß der Verluste Ende vergangenen Monats offenbar wurde, erschien es Verbandsdirektor Hellmut Horlacher, als hätte in die weiß-blaue Raiffeisen-Organisation „eine Atombombe eingeschlagen“.

Noch im September hatte BRZ-Vorstandsvorsitzender Konrad Vilgertshofer gehofft, man werde mit 200 Millionen Mark Vorsorge für drohende Verluste auskommen. Nachdem dann das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen die bundeseigene „Treuarbeit“ mit einer Sonderprüfung beauftragt hatte, stellte sich nach penibler Untersuchung aller dubiosen Projekte heraus, daß man eher mit dem Vierfachen rechnen müsse.

In der vergangenen Woche warf Vilgertshofer das Handtuch und ließ sich fürs erste beurlauben. Auf seine Verantwortung angesprochen hatte er keine besonders glückliche Figur gemacht: „Was soll der Vorstandsvorsitzende eines großen Hauses noch alles tun: die Öffentlichkeitsarbeit machen, die Bank repräsentieren ...“ Sein fürs Baugeschäft zuständiger Vertreter Rudolf Nolte (der vor über einem Monat gefeuert wurde) habe schließlich eine Vertrauensstellung innegehabt. Horlacher schimpfte: „Wir sind im Kreditausschuß schlankweg belogen worden.“ Eine systematische Aktenführung habe es – seltsamerweise auch von der genossenschaftlichen „Treuverbund“ bei der aktienrechtlichen Abschlußprüfung nicht beanstandet – nicht gegeben. Nach Horlachers Meinung ein klarer Fall von „Kriminalität“.

Also eine Art „Fünfte Kolonne“ im Hause, mit seinem Vertreter an der Spitze? Vilgertshofer antwortete auf diese Frage: „Es war so.“ Immerhin, so entschuldigte er sich, habe er dann das Seine getan, als er sah, „was los war“. Aber das kam schon zu spät.

Auch Verbandsdirektor Horlacher blieb nicht ungeschoren. Er saß schließlich im Kreditausschuß der Bank, und alle Kreditvorgänge von drei Millionen Mark an müssen in diesem Ausschuß behandelt werden. Aber er konnte darauf verweisen, daß er gegen die Bauherrenmodelle in aller Öffentlichkeit gewettert und in den Gremien der Bank „einen einsamen Kampf gegen Windmühlen“ geführt habe. Horlacher erklärte sich bereit, auch für seine Person die Konsequenzen zu ziehen: „Wenn ich erkenne, daß ich mir vorwerfen lassen muß, etwas unterlassen zu haben, dann biete ich meinen Rücktritt an.“