/ Von Martin Alioth

Belfast, im November

Eine Zehe in der Türe“, nicht mehr, aber auch nicht weniger, so faßt Seamus Mallin, stellvertretender Vorsitzender der katholischen SDLP in Nordirland, das Abkommen von Schloß Hillsborough zusammen. Der Zeh gehört der Dubliner Regierung, die Tür führt nach Nordirland. „Ein Akt des Hochverrats“, donnert Pfarrer Ian Paisley, Vorsitzender der protestantischen Gegenpartei, der Democratic Unionist Party, der DUP. Verraten fühlen sich die Unionisten, also die nordirischen Protestanten, angeklagt ist Margaret Thatcher. Katholik wie Protestant interpretieren das Abkommen gleich: als Anfang vom Ende britischer Restherrschaft auf der Grünen Insel. Während der eine jedoch bemüht ist, nicht durch triumphierenden Unterton zu provozieren, trägt der andere seine Empörung offen zur Schau. Das seit zehn Jahren verkrustete politische Gefüge Nordirlands ist in seinen Grundfesten erschüttert: Nichts wird mehr so sein, wie es einst war.

Noch während die britische Premierministerin Margaret Thatcher und ihr irischer Kollege Garret FitzGerald im Saal von Hillsborough Castle, dem einstigen Sitz des britischen Gouverneurs über Nordirland, in unnatürlich langem Händedruck verharrten, schweiften die Gedanken vieler Anwesender zurück nach Sunningdale, dem letzten Versuch vor zwölf Jahren, das dornige Problem zu lösen. In Sunningdale standen die britische und irische Regierung Pate für die erste und bisher letzte gemischt-konfessionelle Regierung Nordirlands. Fünf Monate später walzte ein protestantischer Generalstreik das zarte Pflänzchen nieder: Nordirland kehrte unter die direkte Herrschaft Londons zurück, das seither die undankbare Doppelrolle des Gendarmen und ehrlichen Maklers zwischen den unversöhnlichen Konfessionsparteien spielt: unfähig, protestantische Dominanz zu kontrollieren; unwillig, sich ganz zurückzuziehen, und darauf beschränkt, die blutigen Symptome einer kranken Gesellschaft mit militärischen Mitteln erfolglos zu bekämpfen.

Nordirland, der letzte Religionskrieg Europas? Wer Religion nicht als theologisches Dogma, sondern als Bündel von Anschauungen, Werten und Verhaltensweisen versteht, kurz als Mentalität, kann an der Tatsache nicht vorbeigehen, daß die Trennlinien im unerklärten nordirischen Bürgerkrieg entlang konfessioneller Grenzen verlaufen. Es gab immer wieder Versuche, diese Grenzen zu überwinden, aber sie blieben ohne Erfolg. John Hume gehörte 1969 zu den Gründern der Bürgerrechtsbewegung, die an der rechthaberischen Phantasielosigkeit der damaligen unionistischen Regierung in Belfast zerbrach, worauf Terror und Gegenterror das Regiment übernahmen. Heute kämpft Hume, aller Erfahrung zum Trotz, noch immer für Gewaltlosigkeit an der Spitze der verfassungstreuen Katholiken Nordirlands, der SDLP. Er wird nicht müde zu betonen, daß der Konflikt im Kern weniger um religiöse Gegensätze als um gegensätzliche Loyalitäten gehe: Während die Unionisten sich auf das Gesetz von 1800 berufen, das Großbritannien und Irland zur parlamentarischen Union unter derselben Krone verschmolz, strebt die Mehrheit der Nationalisten nach einem unabhängigen, vereinigten Irland. Doch protestantische Nationalisten sind selten.

In keinem anderen Teil Europas sind die Narben der Vergangenheit so wenig verheilt wie hier, im westlichsten Teil des Kontinents. Am 11. November 1171 empfing der normannische König Heinrich II. von England auf irischem Boden die Huldigung der irischen Fürsten, unter anderem des Königs von Ulster. Zwei Jahre zuvor waren die normannischen Truppen mit päpstlichem Freibrief in Irland gelandet. Die einzigartige Mischkultur aus keltischen und wikingischen Elementen verlor damit ihre Eigenständigkeit, das hierarchische Feudalsystem und die römische Bischofskirche begannen, Irland nach ihrem Gusto umzukrempeln. Doch die Engländer haben Irland im Gegensatz zu Schottland und Wales im Verlauf des Mittelalters niemals völlig erobert. Am widerspenstigsten gebärdete sich der Norden, die Provinz Ulster. Erst 1603 ergaben sich Hugh Roe O’Donnell und Hugh O’Neill, die unbestrittenen und meist zerstrittenen Herren des Nordens, dem englischen Heer. Als die beiden Grafen vier Jahre später mit ihrem Gefolge Irland resigniert verliefen, war der Weg frei für eines der folgenschwersten Projekte der irischen Geschichte: die „Bepflanzung Ulsters“. Das konfiszierte Land des geflohenen nordirischen Adels wurde an protestantische Pachtbauern aus Schottland vergeben. Die katholischen Iren wurden auf schlechtem Land in Reservate zusammengepfercht. Mit puritanischem Fleiß begannen die schottischen Kolonisatoren in ihren Wehrdörfern, Ulster in einen blühenden Garten zu verwandeln. Erstmals gab es damit auf irischem Boden eine protestantische Arbeiter-und-Bauern-Klasse. Noch einmal (1641) erhoben sich die „Eingeborenen“ gegen die fremden Herren, nur um in Cromwells fürchterlichem Rachefeldzug vernichtend geschlagen zu werden. Die pax britannica dauerte bis zum Ende des 18. Jahrhunderts – Grabesruhe über Irland.

Jahrzehntelang kämpfte dann die irische Fraktion im Londoner Parlament um „Home Rule“, um ein eigenes irisches Parlament – mit Selbstverwaltung für die Nordprovinz – und die Rücknahme der Unionsakte von 1800. Am Vorabend des Ersten Weltkrieges war es endlich soweit, huldvoll stimmte Georg V. dem Gesetz zu. Doch die nordirischen Protestanten wollten keine Selbstverwaltung unter katholischer Mehrheit. Unter Leitung des Dubliner Anwalts Edward Carson unterzeichneten sie mit ihrem Blut einen Bund, der sie zum Widerstand bis zum Tod verpflichtete. Eine schlagkräftige Bürgerkriegsarmee verlieh der Drohung Gewicht; London legte das Gesetz auf Eis. Inzwischen hatten aber auch im katholischen Lager die Radikalen die Oberhand gewonnen, die die „Home Rule“ unter dem Dach der britischen Krone im Süden ebenso erbittert bekämpften wie die Protestanten im Norden. Im Osteraufstand 1916 riefen die Revolutionäre von den Stufen des Dubliner Postgebäudes die Republik aus. London – mitten im Weltkrieg – griff hart durch und erschoß die Aufrührer ohne Prozeß. Aber nun scharten sich die Katholiken um die Sache der Märtyrer. Die Partei der Nationalisten, Sinn Fein („wir selbst“), errang triumphale Wahlerfolge. Nach einem kurzen Unabhängigkeitskrieg, der auf beiden Seiten durch Grausamkeit und Perfidie gekennzeichnet war, begab sich der Chef der Irisch-Republikanischen Armee (IRA) 1921 nach London und unterzeichnete den Vertrag, der Irland zum Freistaat innerhalb des Commonwealth machte.