Mangelndes Selbstvertrauen kann man den Deutschland-Statthaltern von Honda wirklich nicht nachsagen: Sie nehmen jetzt sogar die Kundschaft von Mercedes, BMW und Audi ins Visier. Das japanische Unternehmen, das sich in den letzten Jahren mit pfiffigen und sportiven Kleinwagen und Coupés erfolgreich von seiner Motorrad-Kundschaft abgenabelt hat, konnte sich mit seiner Mittelklasse-Limousine „Accord“ nur mäßige Zensuren einfahren. Aber gerade dieser „Accord“, jetzt in der dritten Modellgeneration vorgestellt, soll dem Audi 80 GTE, der Dreierreihe der Bayern und dem 190 von Daimler-Benz Fahrer abspenstig machen.

Größenwahn oder Harakiri-Reklame? Nicht ganz. Honda-Repräsentanten räumen zwar abseits des Werbekatheders ein, daß sie selbst diese deutschen Automodelle mehr als Zielvorgaben für ihre Ingenieure denn als Beschreibung eines Ist-Zustandes verstehen. Aber einiges wird schon hängenbleiben von der forschen Attacke auf Germaniens Wertsymbole. Zum einen wird mancher Autojournalist als flinker Verstärker dieser Honda-Töne wirken – selbst in Stuttgart, der Tempelstätte deutscher Automobilbaukunst, ist dieses publizistische Kunststück schon gelungen. Zum anderen motiviert solch hoher Anspruch die Eifrigen unter den Honda-Händlern und schafft Verständnis für die anstehende Entscheidung, das Händlernetz „auszufilzen“. Schwachen Vertretungen soll die Verkaufslizenz entzogen werden, zugleich sollen neue, umsatzstarke Händler in den deutschen Ballungsräumen angeworben werden. Unter Renault-Händlern gebe es ein spürbares Interesse, die Marke zu wechseln, heißt es bei Honda. Zugleich werden die Honda-Repräsentanzen optisch aufgewertet und strikt in Auto- und Motorrad-Salons getrennt. „Wir müssen der jetzt anvisierten Käuferschicht ein anderes Ambiente bieten“, gesteht Vertriebsleiter Jürgen Voss ein. Er reflektiert auch auf die imagebildende Wirkung der Honda-Rennwagen in der Formel eins.

Ein erwünschter Nebeneffekt all dieser Bemühungen ist die Förderung des Markenprofils: „Wir wollen aus dem sogenannten japanischen Eintopf heraus.“ Ähnliches hat man allerdings bislang bei fast allen japanischen Auto-Importeuren in Deutschland gehört. leichter wird ein anderes Ziel zu erreichen sein: Das hierzulande als Kleinwagenspezialist gerühmte Unternehmen Honda möchte künftig nicht mehr Autos als bisher (12 500 Wagen) in Deutschland verkaufen, aber bessere Erträge erzielen. Das heißt, es sollen mehr Mittelklasse-Autos als Kleinwagen verkauft werden.

Träger all dieser Hoffnungen ist der „Accord“, der in zwei Karosserieversionen, als Stufenhecklimousine und als Coupé (genannt „Aerodeck“ wegen eines Dachfensters über den Rücksitzen), angeboten wird. Die Limousine wird mit drei Motoren offeriert: mit 1,6-Liter-Motor (19 490 Mark), als 2,0 EX mit Zwei-Liter-Vergaser (22 290 Mark) und als 2,0 EXi mit Einspritzer, der den Wagen auf 195 Stundenkilometer beschleunigen kann (25 090 Mark).

Ist das Modell geeignet, in die angestrebte Mercedes-Audi-BMW-Klasse einzudringen? Es ist dank eines aufgewerteten Fahrwerks ein sportives, sehr handliches Auto, dank seiner reichen Ausstattung auch preislich eine interessante Alternative (auch wenn es in der Limousine nicht mehr zu umklappbaren Rücklehnen reichte). Ob der Wagen die Wiederverkaufswerte der genannten deutschen Modelle erreicht, muß abgewartet, darf aber auch bezweifelt werden. Dasselbe gilt für den Prestigewert einer Marke. Mercedes hat hundert Jahre Ruhm auf seinem Kühler, BMW Jahrzehnte, und selbst der „neue“ Audi brauchte die aufwendige Quattro-Innovation, um sich in der Oberklasse zu etablieren.

Einräumen muß man allerdings, daß sich die Honda-Autos in Deutschland sehr schnell einen guten Namen erworben haben. Ob die japanische Konkurrenz die ambitionierten Landsleute weiter davonziehen läßt, ist fraglich. Auch die Giganten Toyota und Nissan kaprizieren sich zunehmend auf große, imagebildende Topmodelle oberhalb der „Massenautos“. Das ist insgesamt eine Entwicklung, die von der deutschen Autoindustrie nicht hochmütig übersehen werden sollte. Ähnlich verlief die Entwicklung in der Photo- und HiFi-Industrie. Mercedes, Auch und BMW müssen, so der Eindruck nach kurzen Fahrten, vor Hondas „Accord“ noch nicht zittern. Aber sie sollten ihn im erwähnten Sinne ernst nehmen. Das Auto ist der Vorreiter einer neuen Art japanischer Autos, ein weiterer Schritt in Richtung High-Tech im Autobau.

In einem hat der „Accord“ die kleinen Modelle von BMW und Mercedes auch schon erreicht: Auf den Rücksitzen geht es ähnlich eng zu.

Klaus Viedebantt