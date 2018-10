Multiple-Sklerose-Virus gefunden? Viren werden seit geraumer Zeit als (Mit-)Verursacher der nervenzerstörenden Krankheit Multiple Sklerose (kurz MS) verdächtigt, an der allein in der Bundesrepublik rund 100 000 Menschen leiden. Letzte Woche meldeten amerikanische und schwedische Forscher im Fachblatt Nature, daß sie in der Hirn- und Rückenmarksflüssigkeit von MS-Kranken Spuren eines Virus gefunden haben.

Noch ist das Virus nicht vollständig identifiziert. Es hat iedoch Ähnlichkeit mit einem Leukämie verursachenden Virus namens HTLV-1 (es gehört, wie auch der Aids-Erreger LAV/HTLV-3, zur Gruppe der sogenannten Retroviren). Immunologen des Wistar-Instituts in Philadelphia fanden virales Erbgut in mehr als einem Drittel der untersuchten MS-Betroffenen; über die Hälfte von ihnen hatte Antikörper gegen das Virus im Blut – und zwar sehr viel mehr als Patienten mit anderen Hirnerkrankungen.

Erstmals „paßt“ damit ein Virus in das MS-Krankheitsbild (langsam abnehmende körperliche und später auch geistige Fähigkeiten): Der Erreger kommt nicht häufig vor und greift die T-Lymphzellen an, die Koordinatoren des körpereigenen Abwehrsystems; dies könnte ein Hinweis auf den autoimmunähnlichen Charakter der Multiplen Sklerose sein (bei Autoimmunkrankheiten richtet sich das Immunsystem gegen körpereigenes Gewebe).

„Wir behaupten nicht, daß das Virus Multiple Sklerose verursacht“, beschwichtigt Elaine DeFreitas vom Wistar-Institut, denn die dazu nötigen Daten würden nicht vorliegen. Auch kann der Nachweis eines solchen Erregers noch nicht als diagnostischer Test dienen, da das Virus nicht in allen MS-Betroffenen vorkommt. Dennoch dürfte der Fund der MS-Forschung neue Impulse geben. Hilde Kolbe