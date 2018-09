War was? Die Hoechst AG in Frankfurt wird im kommenden Jahr kräftig investieren, rund zwei Milliarden Mark. Die Ankündigung verband jetzt Hoechst-Chef Wolf gang Hilger mit dem ziemlich beruhigenden Hinweis, daß er die Wahl der Standorte „dabei unter Abwägung aller sachlichen Gesichtspunkte treffen“ werde.

Darüber mag sich nun Hessens künftiger Umweltminister, der Grüne Joschka Fischer, besonders freuen. Vor wenigen Wochen nämlich noch hatte Hilger den besorgniserregenden Eindruck entstehen lassen, Hoechst könnte bei seinen Investitionsentscheidungen eher unsachlichen Gesichtspunkten folgen. Werde der Industrieschreck Fischer Minister, könne die Verlagerung von Investitionen auf Standorte außerhalb Hessens, so Hilger damals, eine „ernsthafte Alternative“ werden.

Jetzt findet er aber: „Wir haben nie eine Investition nur deshalb an einem Standort vorgenommen, weil dort weniger strenge Umweltschutzvorschriften bestanden hätten.“ Es war also nichts.

Drei Versuche gingen daneben. Die drei ersten Nullnummern des neuen Wirtschaftsmagazins Punkt mißfielen dem Vorstand des Verlages Gruner + Jahr (G + J). Ein völlig neues Konzept für das Wochenmagazin wurde dann unter Leitung von Dieter Piel entwickelt und am vergangenen Montagmorgen im Hamburger Verlagshaus an der Außenalster präsentiert. Dann ging alles sehr schnell: Der Vorstand stimmte zu, und schon am Nachmittag unterschrieb Piel, der vierzehn Jahre als Wirtschaftskorrespondent für DIE ZEIT in Bonn gearbeitet hatte und seit einem Jahr stellvertretender Chefredakteur von Capital war, den Vertrag als Chefredakteur von Punkt.

Die neue Publikation, neben Capital und Impulse das dritte Wirtschaftsmagazin von G + J, wird voraussichtlich im September 1986 an den Kiosken aushängen und vor allem der zur Holtzbrinck-Gruppe gehörenden Wirtschaftswoche Konkurrenz machen. Ob Punkt dann noch Punkt heißen wird, ist noch nicht sicher.

Ehe er die Leitung der eigenen Firma an seinen Nachfolger übergibt, will DIHT-Chef Otto Wolff von Amerongen noch Hausputz halten. Dabei geht es vor allem um die Bereinigung von „Schieflagen“ in den USA und in Südafrika, die das Familienunternehmen Otto Wolff AG in diesem Jahr rund sechzig Millionen Mark kosten werden.