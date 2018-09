Von Hermann Bößenecker

Franz Josef Strauß macht aus seinem Wunsch kein Geheimnis. Auf die Frage, ob er eine Verbindung der Bayerischen Motorenwerke AG mit dem Luft- und Raumfahrtkonzern Messerschmitt-Bölkow-Blohm begrüßen würde, antwortete Bayerns Ministerpräsident mit einem uneingeschränkten „Ja“. Doch so einfach ist das nicht. Die Hauptprobleme für solch eine spektakuläre bayrische Industrie-Ehe sieht Strauß darin, daß „größere Anteile von MBB gegenwärtig nicht auf dem Markt sind“ und daß, wie er mit dem Unterton des Bedauerns feststellt, „BMW nicht sehr offensiv ist“.

Was will der Landesvater tun, um sein Traumpaar dennoch zusammenzubringen? „Allen zureden, damit beide Hindernisse entfallen oder abgebaut werden können.“ Strauß bietet sich als Patron der gewünschten Verbindung und als Helfer bei der Brautschau für BMW an.

Die Kunde, daß sich zwei Spitzenfirmen in Bayern zu einer Vernunftehe zusammenfinden sollen, hat in der letzten Woche viel Staub aufgewirbelt. BMW-Chef Eberhard von Kuenheim gab sich, als er von einer mehrtägigen Reise aus London nach München zurückkehrte, eher „enttäuscht darüber, was die Leute alles phantasieren“. Doch unternehmerische Phantasie beschwingt offensichtlich auch Kuenheim selbst. Er hat sich in den letzten Monaten sehr intensiv mit einem Engagement bei MBB beschäftigt.

Aber noch ist es nicht soweit, daß er offen über seine wahren Absichten spricht. Als er Anfang November nach seinen Ambitionen gefragt wurde, da wehrte er erst einmal alle Vermutungen ab, BMW wolle es Daimler-Benz gleichtun und wie der schwäbische Konzern forciert in andere Bereiche hinein expandieren (MTU, Dornier, AEG): „Jedes Unternehmen muß seine eigene Firmenpolitik verfolgen.“

Was speziell MBB angeht, so vertrat Kuenheims Kollege Volker Doppelfeld, der BMW-Finanzvorstand, gar die Auffassung, der Luftfahrt-Konzern sei „unternehmerisch nicht zu führen, ganz abgesehen von den Besitzverhältnissen“ – der Aufsplittung der Anteile auf nicht weniger als vierzehn einzelne Gesellschafter (siehe Tabelle). Doppelfeld fügte hinzu: „Wenn wir diversifizieren, dann wollen wir in unserem Sonnensystem bleiben“, und Kuenheim bemerkte süffisant, wenn man Rosinen haben wolle, dann könne man entweder einen Kuchen oder nur Rosinen kaufen.

Inzwischen sieht es so aus, als ob MBB gar nicht so weit ab vom Sonnensystem der Münchner Autobauer liege – und daß man auch schon ein bißchen Kuchen mitkaufen muß, um Rosinen zu bekommen, räumt man auch bei BMW ein. Kuenheim hat in jüngster Zeit durchaus sondiert, wie sich ein Einstieg in den Luftfahrt-Konzern bewerkstelligen ließe – nicht nur in München, sondern auch in Hamburg.