Geht der Krieg um Belfast zu Ende? Es starben in diesem Krieg seit 1969 mehr als hundert Menschen Jedes Jahr, und das bedeutet: zwischen Belfast, Derry und der irisch-irischen Grenze setzen Bunker, Drahtverhaue und Ruinen schreckliche Zeichen in eine friedliche Landschaft, regiert das Militär, herrschen Angst und Terror (siehe auch Seite 9).

Irlands Premierminister Garret FitzGerald war es, der im Mai 1984 das „Neue Irland-Forum“ einberief. Zunächst schien es so, als werde auch dieser Versuch zu nichts führen. Aber unter sanftem amerikanischen Druck fand sich Margaret Thatcher dann doch bereit, mit FitzGerald zu verhandeln. Im Abkommen von Hillsborough wurde am 15. November erreicht, daß die Republik Irland und Großbritannien sich gemeinsam verantwortlich fühlen, den Frieden in Nordirland wiederherzustellen.

Für die Richtigkeit dieses Kompromisses spricht nichts so sehr, wie daß die Scharfmacher von der Art eines Ian Paisley im Norden und die Nationalisten unter Führung eines Charles Houghey im Süden Abscheu äußern und wilde Drohungen ausstoßen. „Mrs. Thatcher“, schrie Paisley, „wird schon merken, daß wir in Ulster keine Bergarbeiter sind und keine Argentinier.“

Weder Bergarbeiter noch Argentinier: Wo es darum geht, den Krieg in Nordirland zu beenden, sind wir alle auf ihrer und auf Fitz Geralds Seite.

Leo