Wer hat Angst vorm Fernsehflimmer? Etwa die Verleger von Jugendbüchern? Schauen sie bereits in die Röhre, weil sie Furcht vor der Röhre haben? Heißt für sie Leseförderung Verteufelung des Fernsehens, das andererseits ihre Bücher bespricht und sie in Filme umsetzt? Was haben sie zu fürchten, zu hoffen?

Kann tatsächlich, was Bücher in vier Jahrtausenden kulturell vermittelten, jetzt durch optische Eindrücke ersetzt werden? Daß der Film blitzschnell das begrifflich verschlüsselte Denken in beweglich-fließende Bilder übersetzt und die Entschlüsselung unkontrollierbar, ja überflüssig macht, ist eine Binsenwahrheit. Ebenso bekannt ist, daß, wer sich diesem Sog ohne Widerstand hingibt, die Fähigkeit, eine eigene Bilderwelt und eigene Gedanken zu entwickeln, verliert oder erst gar nicht erwirbt. Aber dies ist nur die grundsätzliche Situation. Herr Müntefering hat recht, wenn er sagt, „Ästhetik, Inhalt, Weltsicht, Handschrift gibt es ... nicht nur in der Literatur, Trivialität ist nicht das Privileg des Fernsehens ...“ Dennoch muß hier eingewandt werden, daß, nicht zuletzt durch Kritik herausgefordert, das ernst zu nehmende Jugendbuch bereits weitgehend vermeidet, was in den Kinderprogrammen des Fernsehens noch viel zu oft angeboten wird, nämlich auf äußere Effekte abzielende Handlungen und eine Zeichentrick-Welt, in der sich pseudo-kindlich oder viel zu schnell sprechende Tiere und Menschen um meist sinnlose action bemühen, aber auch sich anbiedernde Kumpelhaftigkeit. Hier wird Unterhaltung für Kinder zur Phantasie-Grimasse ohne jeden anregenden Wert degradiert. Daß sich die Fernsehkritik solcher Kinderprogramme viel zu wenig annimmt, darüber zu frohlocken, liegt kein Grund vor.

Aber bleiben wir dabei: Es gibt das Fernsehen, und Kinder können seinem Sog nur schwer widerstehen – auf Kosten des Lesens natürlich. Ist eine solche Entwicklung nicht mehr zu stoppen? Oder ist sie auch Ausdruck einer Kapitulation der Bildungs- und Erziehungspolitik, die das Fernsehen noch immer nicht in ihr Bewußtsein aufgenommen hat?

Der lesende Mensch ist ein denkender Mensch, er muß verarbeiten, was er liest, muß es in eigene Anschauung, in eigene Gedanken umsetzen. Der Leser kommuniziert mit dem Text. Lesen ist nämlich ein stummes Gespräch mit dem, was der Autor mitteilt. Aber die Fähigkeit, miteinander zu sprechen, will gelernt, ja trainiert werden. Erste Einübung ermöglicht zum Beispiel das gemeinsame Betrachten von Bilderbüchern. Die im Bild festgehaltenen Situationen spinnt das Kind – weiterdenkend und weiterlebend – zusammen mit den Erwachsenen fort, ganz im Gegensatz zum Fernsehen, in dem die sich vordrängende Bildinformation zwar die Phantasie anregt, aber auch zugleich festlegt. Dieser schon dreißig Jahre andauernde Tatbestand wurde längst theoretisch diagnostiziert, aber praktisch wurden keine Konsequenzen gezogen. Das neue Zauberwort heißt Leseförderung, aber es ist nun einmal Realität, daß die Voraussetzungen für sie allein in der Familie geschaffen werden müssen. Leseförderung ist nämlich nur Teil einer Gesamtförderung aller menschlichen Fähigkeiten, Neigungen und Interessen. Das Kind braucht den ständigen Dialog mit seiner Familie. Gemeinsames Erleben und Erfahren der Umwelt und ihre Aufarbeitung im Gespräch formen es schließlich in einem fortdauernden „Erziehungsprozeß“ zur Persönlichkeit, zu einem Menschen, der dann auch leichter unterscheiden kann, was ihm das Buch, was ihm das Fernsehen zu bieten vermag. Mit beidem muß der Umgang geprobt werden.

Was können Kinder- und Jugendbuchverleger in dieser Lage tun, wenn sie sich nicht etwa gleich dem Fernsehen verkaufen wollen? Sie sollten auf jeden Fall bei ihrem buchtypischen Leisten bleiben. Jugendbuchverleger haben es gar nicht nötig, über das Fernsehen zu lästern. Wenn sie über junggebliebene Neugier verfügen, finden sie in ihrem eigenen Metier genügend Möglichkeiten, junge Leser herauszufordern. Buchprogramme sind etwas Lebendiges, sie sind darauf angelegt, lesefreudige Kinder anzusprechen, sie als mit- und nachdenkende Menschen zu begreifen, auch bei Spaß und Spiel.

Wer das tut, wird nicht von kursierenden Schreckensstatistiken über Lesegewohnheiten Jugendlicher irritiert, sondern setzt seine eigenen Trends. Denn Nicht-Leser oder reine Konsum-Leser gab es schon vor der Fernseh-Ära, und eine vergleichende Statistik über die Zeit davor und danach ist mir nicht bekannt. Vielleicht aber trennt die Herausforderung durch das Fernsehen die Buch-Spreu, vom Buch-Weizen. Das hätte seinen Sinn. Denn: Ob Buch- oder Fernsehkonsument, beide sind gleich bedauerlich – nicht die verbrauchte Masse macht’s, sondern die Qualität.