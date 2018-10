Von Ulrich Greiner

TThomas Bernhards Roman „Das Kalkwerk“ ist die Geschichte Konrads, der sich in die Einöde zurückgezogen hat, um seine Studie „Über das Gehör“ endlich zu Papier zu bringen. Die Studie und alles, was damit zusammenhängt, hat er im Kopf. Allein, der richtige Augenblick, um „die Studie vom Kopf auf das Papier zu stülpen“, stellt sich nicht ein. Das Blatt Papier bleibt weiß. Aus Verzweiflung beseitigt Konrad das vermeintlich letzte Hindernis: seine Frau.

Gernot Wolfgrubers neuer Roman „Die Nähe der Sonne“ ist eine Studie über das Gemüt, und ich stelle mir vor, Konrad hätte seine Frau nicht ermordet, sondern statt dessen die Welt in seinem Kopf aufs Papier gestülpt, in einer einzigen gewaltigen Eruption das Innere nach außen gekehrt, wäre zu Tode erschöpft und befreit aufgestanden und hätte wie Stefan Zell, der Held in Wolfgrubers Roman, am Ende gespürt, daß die Welt nichts Äußeres ist, sondern „er selber die Stelle, an der sie sich fühlt“.

Daß Gernot Wolfgruber nach der Niederschrift dieser 346 Seiten zu Tode erschöpft und befreit gewesen sein mag, ist pure Vermutung. Der Roman jedoch ist eine Eruption, die den Charakter einer Zwangshandlung hat. Was in ihr hervorbricht, wäre anders als durch dieses Buch nicht ans Licht der Welt gekommen, sondern in jener Finsternis geblieben, von der es auch handelt.

Die Finsternis ist jene geistige Umnachtung, jene lähmende und todesähnliche Depression, in die Stefan Zell jäh hinabstürzt. Und das Licht, den der metaphorische Titel „Die Nähe der Sonne“ meint, ist jenes hybride Gefühl der Allmacht, in dem Stefan Zell am Ende geradezu badet.

„Und dann strahlt der Himmel jäh auf, grellrosa Finger zieht er aus den schwarzen Hügeln, einen breiten Kranz von Strahlenbüscheln, zwischen denen es grellblau zittert, er schaut hinein, und er weiß jetzt, daß er alle Geheimnisse der Welt weiß, er sieht sie!, schaut mitten hinein, ist da und dort drüben, und was da leuchtet ist er, aus ihm wächst alles heraus.“

Der Glücksrausch des Stefan Zell ist nicht auch der des Lesers. Bestürzt sieht er zu, wie es diesen labilen und empfindsamen Helden, der eben noch wie ein Wurm in der Nacht seiner Verzweiflung hauste, plötzlich hochreißt, der Sonne entgegen und in einem euphorischen, ikarusgleichen Himmelsflug, dem nur der Absturz folgen kann.