Zwei Jahre waren „Die drei Tornados“ nicht in Berlin. Hier ist das klamaukige Szene-Kabarett bekannt geworden. Für ihren Berliner Auftritt im November hatten sie einen Werbespot produziert, den die „Berliner Werbefunk GmbH“ jedoch nicht im lokalen Fernsehprogramm senden wollte. „Leider können wir den von Ihnen angelieferten Werbespot mit derzeitigem Inhalt nicht zur Ausstrahlung bringen“, schrieb die Firma an die Tornados, „als öffentlichrechtliche Sendeanstalt können wir dieser Art von Werbung nicht unsere Zustimmung erteilen.“

„Ein klarer Vertragsbruch“, meinten die Kabarettisten und zogen vor Gericht. Mit einer einstweiligen Verfügung wollten sie durchsetzen, daß der Spot doch noch gesendet würde.

Der Zuschauerandrang im Landgericht am Tegeler Weg ist enorm. Die Prozeßbesucher nehmen zum großen Teil auf dem Fußboden Platz, es sind nicht genügend Stühle da. Auf der Klägerseite „Die drei Tornados“, vertreten durch Rechtsanwalt Reiner Geulen. Für die Beklagte, die „Berliner Werbefunk GmbH“, ist Rechtsanwalt Jens-Peter Lachmann erschienen. In der Mitte des Saals ist ein Video-Gerät aufgebaut. Alle sind voller Erwartung. „Die drei Tornados“ haben ihren Auftritt.

Günter Thews, das ist der mit der Glatze, gibt zu bedenken, daß man mit dem Werbespot endlich ein breiteres Publikum erreichen wollte. „In Berlin kommen sonst immer nur die ‚Polit-Freaks‘.“ Holger Klotzbach, das ist der mit der heiseren Stimme, fürchtet, daß von den Fans die Glaubwürdigkeit der Tornados in Frage gestellt werden könnte. „Wir haben den Spot in der Zeitung angekündigt und dann wird der einfach nicht gebracht.“ – „Bei der Persil-Werbung wird doch auch nicht nach dem Geschmack gefragt“, wirft schließlich der dritte der Tornados, der lange, dürre Arnulf Rating ein.

Tatsächlich, für die „Berliner Werbefunk GmbH“ war es offensichtlich eine Frage des Geschmacks, den Spot nicht zu senden. In seinem Schriftsatz hatte sich Rechtsanwalt Lachmann auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Werbe-Firma berufen. Danach kann ein Werbespot wegen seines Inhalts zurückgewiesen werden, und genau das sei hier geschehen. „Wie zwischen den Parteien unstreitig ist“, steht im Schriftsatz des Anwalts, „besteht die dort gezeigte Handlung darin, daß die Antragsteller einen uniformierten Berliner Polizeibeamten mit Tomaten bewerfen.“ Das sei also „mindestens hochgradig geschmacklos“ und noch dazu „rechtswidrig“, denn die Tornados wollen „Zuschauer anlocken und dadurch Einnahmen erzielen, daß sie Ressentiments gegen im Vollzugsdienst stehende Beamte“ erwecken oder ausnutzen.

Tornado-Anwalt Geulen ist fassungslos über den humorlosen Kollegen. Er findet es peinlich, daß das Gericht wegen einer solchen Kleinigkeit bemüht wurde. Der Werbespot wird vorgeführt. Auf dem Bildschirm ist ein freundlicher Polizist zu sehen, der – plötzlich erstaunt – fragt: „Ja, was ist denn da los?“ Schnitt, die drei Tornados in schrecklicher Verkleidung, mit Pappnase, laut: „Das sind die drei Tornados!“ Vor innen eine Palette mit Mohrrüben, Tomaten, Eiern, vielleicht noch mehr Gemüse, das kann man so schnell nicht erkennen. Tomaten und Eier fliegen durch die Luft, dann wieder der Polizist, mit Eigelb bekleckert, mit etwas resignierter Stimme: „Endlich wieder in Berlin.“ Das war’s. Sieben Sekunden.

Das Gericht guckt sich den Spot noch zweimal an und zieht sich zur Beratung zurück. Es verkündet das Urteil „im Namen des Volkes“: Der Antragsgegner (also die „Werbefunk GmbH“) wird verpflichtet, dem Sender Freies Berlin den Werbespot zur Sendung zu übergeben – unverzüglich. Begründung: Die Aufmachung der Tornados lasse eindeutig erkennen, daß es sich um einen Slapstick oder Klamauk handele. „Eine Beleidigung oder Herabsetzung der Polizei oder des Staates ist nicht zu erkennen“, sagt der Richter und gibt damit den Tornados im vollen Umfang recht. Erfreulich, findet Tornado Günter Thews: „Ja, die Justiz ist ganz ausgezeichnet. Das Gericht hat drei zu null für uns entschieden, also der Rechtsstaat erscheint ja im völlig neuen Licht.“