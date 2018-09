Verkehrspolitik: Bis das letzte Gänseblümchen unter Beton und Asphalt verschwindet

Von Liesel Hartenstein

Die Bundesrepublik hat mit rund 482 000 Kilometern eines der dichtesten Straßennetze der Welt. Dennoch will der Bundesverkehrsminister das bestehende Autobahn- und Fernstraßennetz noch um mehrere tausend Kilometer erweitern. Er müßte eigentlich wissen, daß der Straßenbau zum Landschaftsfresser Nummer eins geworden ist, daß Autoabgase zu den Hauptverursachern des Waldsterbens gehören. Trotzdem werden unbeirrt Planungen aus den sechziger Jahren fortgeschrieben.

Der neue „Bundesverkehrswegeplan 1985 – 1995“, der bereits zum Jahresbeginn 1986 in Kraft treten soll, ist ein Dokument politischer Trägheit und mangelnder Gestaltungskraft. Seine Autoren, der Bundesverkehrsminister, aber auch die große Mehrzahl der Länder, drücken sich vor den Konsequenzen aus der Erkenntnis, daß Verkehrspolitik gleichzeitig Umweltpolitik und Gesellschaftspolitik ist. Sie glauben, mit dem Umhängen eines grünen Mäntelchens – „landschaftspflegerische Begleitpläne“ für neue Straßentrassen oder papierne Umweltverträglichkeitsprüfungen – und mit ein paar Streicheleinheiten für die Schiene den ökologischen Herausforderungen der Zeit zu genügen.

Allein ein Blick auf die Verteilung der Finanzmittel zeigt, wohin die Reise geht. Wir fahren nach dem Willen der Bundesregierung bis zum Jahre 2000 in die totale „Verstraßung“ der Republik. Gleichzeitig wird das Stiefkind Bundesbahn immer schmalbrüstiger, und der öffentliche Personennahverkehr wird schon mangels Masse – weil nämlich die Zahl der Schüler und Auszubildenden bis zum Jahre 2000 rapide zurückgeht – von akuter Kreislaufschwäche bedroht werden.

So sieht das Mißverhältnis in Zahlen aus: Zwischen 1986 und 1995 sollen in den Straßenbau 64 Milliarden Mark investiert werden, ins Schienennetz der Bundesbahn 35 Milliarden und in öffentliche Nahverkehrsmittel knapp 14 Milliarden.

Dabei wird als Ziel genannt, „eine möglichst optimale Abstimmung der einzelnen Verkehrsbereiche untereinander herzustellen“. Man hört’s mit Staunen, wenn man die obengenannten Zahlen danebenhält. Denn die deuten auf ganz andere Schwerpunkte: Festschreibung des absoluten Vorrangs, nämlich des Straßenverkehrs, weitere Schwächung der öffentlichen Verkehrsmittel, Zurückdrängung und steigendes Defizit der Schiene.