Das zunehmende Außenhandelsdefizit der USA bedrückt die Amerikaner und beflügelt ihren ohnehin ausgeprägten Hang zum Protektionismus. Daß aber ausgerechnet die Bundespost den Sündenbock spielen soll, ist bar jeder Sachlichkeit. Angeblich behindert die Post amerikanische Firmen am Zugang zum deutschen Fernmeldemarkt, was nicht ohne Gegenmaßnahmen bleiben könne. Umgekehrt wird aber ein Schuh daraus. Wie immer man die Fakten dreht und wendet, auf diesem Sektor ergibt sich allemal für die Bundesrepublik ein klares Handelsdefizit.

Das amerikanische Unternehmen ITT ist über die deutsche Tochter SEL mittlerweile zum zweitgrößten Lieferanten der Deutschen Bundespost geworden. Daß der bisherige Hoflieferant der Bundespost, Siemens in München, auch nur annähernd eine ähnliche Chance in den USA bekommt, darf man ins Reich der Fabel abtun.

Bis vor wenigen Jahren war der amerikanische Fernmeldemarkt noch von einem privaten Monopolisten beherrscht, der nahezu ausschließlich mit eigenen Bordmitteln operiert hat. Erst die zwangsweise herbeigeführte Deregulierung des US-Marktes hat Ausländern einen Marktzugang geschaffen. Doch mit welchen Hindernissen dieser Zugang auch jetzt noch gepflastert ist, hat Postminister Schwarz-Schilling seinen amerikanischen Kollegen an Hand sieben dicker Leitz-Ordner erst im Sommer vorgeführt. Nach dieser Demonstration hätte sich jedes weitere Gespräch über einen deutschen Post-Protektionismus erübrigen müssen. Wenn nun doch noch Expertengespräche stattfinden, so hoffentlich, um das Thema endgültig vom Tisch zu bekommen. Sollten die Amerikaner die jetzt vorgelegten Fakten weiter ignorieren, so wäre das nur mit der Arroganz einer Großmacht zu erklären. Und dagegen sind kleine machtlos. hff