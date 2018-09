Von Ruth Schildhauer

Zu zweit sitzen sie am Computer: ein Physiker und ein Arzt. Es dauert Stunden, bis sie alle Daten eingegeben und analysiert haben. Die Informationen stammen aus dem Körper eines kranken Menschen. Sie wurden von einem modernen Röntgengerät, einem Computer-Tomographen* gewonnen. Dann stellt der Arzt seine Diagnose „inoperabler Hirntumor“.

Die Strahlentherapie wird entscheiden, ob der Patient die nächsten Monate überlebt – und wenn, in welcher Verfassung. Denn wenn die Experten den Tumor nicht in seiner ganzen Ausdehnung erkannt und behandelt haben, wächst er an den übersehenen Stellen weiter. Bestrahlen die Ärzte dagegen zu großräumig, treten Nebenwirkungen auf, die das Leiden des Patienten unnötig vergrößern.

Im Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg – wie auch weltweit an anderen Forschungseinrichtungen – suchen Forscher intensiv nach Verbesserungen der Strahlentherapie. Den Arbeitsgruppen um Wolfgang Schlegel vom Institut für Nuklearmedizin des DKFZ und Volker Sturm von der Neurochirurgischen Abteilung der Universitätsklinik Heidelberg ist nun ein wesentlicher Fortschritt bei der Planung der sogenannten „stereotaktischen“ oder zielgerichteten Bestrahlung gelungen.

Die Wissenschaftler hoffen, damit die Heilungschancen von Tumorpatienten verbessern zu können. Mit Hilfe leistungsstarker Rechner erzeugen die Heidelberger Forscher beliebige Schnittbilder und räumliche Bilder des Tumorgebiets. Damit können sie dann die Behandlung gezielt und bis ins Detail am Bildschirm simulieren. Fachleute einer kalifornischen Klinik gehen sogar schon einen Schritt weiter und überlassen dem Rechner auch die Steuerung eines Roboters im stereotaktischen Operationssaal.

„Der Patient, der hierher zur Strahlenbehandlung kommt, wird erst mal mit dem Computer-Tomographen untersucht“, erklärt Wolf gang Schlegel. „Es werden der Reihe nach Schnittbilder durch das vom Tumor befallene Gebiet aufgenommen. Diese 30 bis 50 Bilder werden in den Rechner eingelesen.“ Aus den Daten, wie stark die einzelnen Röntgenstrahlen beim Durchdringen des Gewebes abgeschwächt wurden, setzt der Computer Punkt für Punkt ein dreidimensionales „Bild“ der untersuchten Körperregion zusammen. Jeder Bildpunkt repräsentiert einen Gewebe-Ausschnitt von zwei mal zwei Millimeter Größe. Zur bildlichen Rekonstruktion eines 30 Zentimeter langen Körperabschnitts zum Beispiel muß ein Rechner eine Datenmenge speichern, die etwa dem Inhalt von 5000 Schreibmaschinenseiten entspricht.

Einen solchen elektronisch erfaßten, im Fachjargon „digitalen Körper“ genannten Abschnitt benutzen Schlegel und seine Kollegen als Modell. An ihm können sie die optimale Position und Intensität der Strahlenquelle errechnen, die zur Bekämpfung des Tumors in das kranke Gewebe eingepflanzt werden soll. So läßt sich unblutig auf dem Bildschirm prüfen, ob der ganze Tumor der zerstörerischen radioaktiven Strahlung ausgesetzt ist, gesundes Körpergewebe aber möglichst geschont wird.